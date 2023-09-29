Намерение Казахстана следовать санкциям прокомментировали в МИД России

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали намерение Казахстана следовать санкционному режиму в отношении РФ, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

В МИД России заявили, что рассчитывают на работу с казахстанской стороной, чтобы не допускать негативного внешнего воздействия на двусторонние связи.

Издание заявило, что таким образом в российском МИД отреагировали на слова президента Касым-Жомарта Токаева относительно намерения Казахстана следовать санкционному режиму западных стран.

"Мы не вмешиваемся в отношения Республики Казахстан с третьими странами. Одновременно исходим из того, что между Москвой и Астаной существует целый комплекс договоренностей, определяющих наши отношения как стратегическое партнерство и союзничество", – указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ отметили, что такой характер двусторонних связей включает конструктивное взаимодействие в сферах политики и безопасности, торговли и других направлениях.

"Рассчитываем, что будем совместно с казахстанскими партнерами и далее эффективно работать с целью не допустить негативного внешнего воздействия на наши добрососедские связи, включая торгово-экономическую кооперацию, которая является весьма масштабной и приносит большую выгоду обеим странам, полностью отвечает интересам их народов", – заключили в российском МИД.

Напомним, вчера на совместном с канцлером Германии Олафом Шольцем брифинге президент Касым-Жомарт Токаев высказался о важности мирных переговоров, заявив, что сейчас наступает эра разумной дипломатии.

Наряду с этим он отметил, что Казахстан выступает за немедленное прекращение военных действий в Украине, а также заявил, что опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России у нашей страны не имеется.

Санкции против России и позиция Казахстана

После начала войны в Украине 24 февраля 2022 года западные страны начали массово вводить санкции в отношении России.

Так, например, в июне вступил в силу 11-й пакет санкций Евросоюза против РФ. Он включал в себя запрет на транспортировку российской нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба", ограничение на въезд в ЕС зарегистрированных в России грузовиков и еще ряд мер.

Между тем в апреле прошлого года бывший глава МИД Мухтар Тлеуберди заявил, что Казахстан к введенным против России санкциям не присоединяется.

В июле этого года в экс-замминистра иностранных дел Алмас Айдаров высказался о рисках вторичных антироссийских санкций против нашей страны.

"Мы всегда заявляли о том, что мы не предпринимаем каких-то специальных действий по тому, чтобы уклоняться или же скрываться от санкций, но при этом продолжаем наши традиционные экономические отношения с Россией", – заявил Айдаров.

А сегодня посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм высказался о товарах, идущих в Россию через Казахстан.