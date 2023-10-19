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В Минтогровли опровергли информацию о запрете экспорта в Россию 106 видов товаров

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Колонна грузовиков на границе
Грузовики. Иллюстративное фото: Laurie Noble / Getty Images

МТИ опровергло информацию, появившуюся в ряде СМИ, о 106-ти видах товаров, которые якобы запретили экспортировать в Россию из-за санкций, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее в некоторых СМИ распространилась информация о запрете на продажу России 106 видов товаров из-за санкций. Министерство торговли и интеграции РК официально заявило о ее некорректности.

"Регулирование торговых отношений Казахстана и России происходит в полном соответствии с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе. Запреты на экспорт каких-либо товаров в РФ в связи с антироссийскими санкциями не устанавливались", – подчеркнули специалисты.

При этом отмечается, что торговля товарами так называемого "двойного назначения", которые подпадают под экспортный контроль, осуществляется в соответствии с международными обязательствами РК.

Как объяснили в ведомстве, в соответствии с законодательством РК, в отношении таких товаров необходимо получение соответствующей лицензии при экспорте, импорте и транзите. Система экспортного контроля является особой сферой торговой политики, которая подразумевает получение разрешительных документов, необходимых для ввоза, вывоза и транзита товаров двойного назначения. Экспортный контроль относится к национальной компетенции, что также предусмотрено Договором о ЕАЭС.

"106 видов товаров, о которых вице-министр Кайрат Торебаев упомянул в ответ на вопрос журналиста в кулуарах сената парламента, входят в перечень товаров двойного назначения.

При этом отмечаем, что экспортный контроль товаров двойного назначения осуществляется уже свыше 20 лет в соответствии с международными режимами экспортного контроля", – добавили в Минторговли и интеграции.

Отметим, что сегодня вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев говорил об ограничении экспорта некоторых товаров через Россию.

При этом добавим, что в декабре прошлого года Касым-Жомарт Токаев подписал два закона, касающихся контроля специфических товаров.

"Законопроектом регулируются вопросы экспорта, импорта, транзита, реэкспорта, экстерриториального реэкспорта и оказания экстерриториальных посреднических услуг и технической помощи, а также внедрение в законодательство Республики Казахстан критериев оценки рисков при экспорте товаров и услуг двойного и военного назначения и иных особенностей в данной области", – отмечали тогда представители сената парламента.

Согласно закону "О контроле специфических товаров", товары двойного назначения – это продукция (в том числе программное обеспечение и технологии), указанная в контрольном списке специфических товаров, которая используется в гражданских целях, но может быть применена для создания оружия массового уничтожения и средств его доставки, вооружения, военной техники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2041791-v-mintogrovli-oprovergli-informatsiyu-o-zaprete-eksporta-v-rossiyu-106-vidov-tovarov/

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