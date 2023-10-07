Токаев, Путин и Мирзиеев дали старт поставкам российского газа через Казахстан (фото)

Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия транзита российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В рамках рабочего визита президента Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию состоялась церемония запуска транзита российского природного газа по территории Казахстана в Узбекистан через магистральный газопровод "Средняя Азия – Центр".

В торжественном мероприятии наряду с главой нашего государства приняли участие президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что это историческое событие открывает еще одну яркую страницу в летописи добрососедских отношений между странами, поднимая на качественно новый уровень стратегическое сотрудничество и взаимодействие в области энергетики Казахстана, России и Узбекистана.

"Газовая отрасль играет большую, можно сказать, особую роль в устойчивом социально-экономическом прогрессе наших государств. Поэтому данный проект отвечает интересам всех участвующих сторон. Казахстан своевременно и в полном объеме завершил подготовку магистрального газопровода на своей территории.

Проект обеспечит диверсификацию российских экспортных поставок газа, будет способствовать расширению и модернизации газотранспортной инфраструктуры Казахстана и позволит удовлетворить растущие потребности Узбекистана в природном газе в объеме до 3 миллиардов кубометров в год. Он также придаст мощный импульс промышленному развитию наших стран, улучшению бизнес-климата, повышению уровня жизни граждан", – сказал лидер Казахстана.

Президент Казахстана особо отметил роль проекта в деле укрепления региональной стабильности и энергетической безопасности Центральной Азии

"Через территорию Казахстана проходят более 20 тысяч километров магистральных газопроводов с годовой пропускной способностью до 255 миллиардов кубических метров. Казахстан заинтересован в полноценном использовании своего транзитного потенциала и готов к дальнейшему увеличению объемов транспортировки российского газа", – сообщил глава государства.

В завершение Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Владимира Путина за личный вклад в продвижение важнейшего транснационального проекта, а также выразил признательность за всемерную поддержку Шавкату Мирзиёеву.

Лидер Казахстана в своем выступлении особо отметил профессиональную и ответственную совместную работу казахстанских, российских и узбекских специалистов газовой отрасли.

В ходе мероприятия также выступили президенты Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев.

В ходе телемоста министр энергетики Алмасадам Саткалиев с компрессорной станции "Макат" в Атырауской области доложил о готовности казахстанской части магистрального газопровода "Средняя Азия – Центр".

Параллельно онлайн-подключение осуществлялось с газоизмерительной станции "Каракалпакия" Узбекистана, компрессорной станции "Александров Гай" Саратовской области и Лахта-Центра Санкт-Петербурга, откуда узбекские и российские специалисты газовой отрасли сообщили о завершении всех подготовительных работ.

Затем лидеры трех стран дали разрешение на запуск транзита российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана.