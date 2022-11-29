Токаев и Путин обсудили создание "тройственного газового союза"

Иллюстративное фото: kaztransgas.kz

Пресс-секретарь президента Казахстана на своей сообщил, что в ходе переговоров Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина в Кремле речь шла о создании "тройственного газового союза", в который могут войти Россия, Казахстан и Узбекистан.

"От СМИ поступают некоторые вопросы касательно визита главы государства в Москву.

В связи с этим необходимо отметить, что в ходе переговоров в Кремле президентов Казахстана и России речь шла о создании "тройственного газового союза" в составе России, Казахстана, Узбекистана с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.

Президенты Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин считают, что необходимо провести детальные переговоры с участием экспертов трех стран для поиска рационального решения данного вопроса с учетом интересов всех заинтересованных сторон", – говорится в сообщении.

Напомним, что вчера глава нашего государства посетил с официальным визитом Российскую Федерацию.

Касым-Жомарт Токаев принял участие в ХVIII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, где предложил расширить пропускную способность пограничных переходов между двумя странами.

После этого состоялась официальная встреча президентов Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1999360-tokaev-i-putin-obsuzhdali-sozdanie-troystvennogo-gazovogo-soyuza/