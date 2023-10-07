Как Путин сегодня отметит свой 71-й день рождения

Сегодня, 7 октября, президенту России Владимиру Путину исполняется 71 год. Праздник в этом году на высшем государственном посту он отмечает уже в 20-й раз, передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.

7 октября российскому президенту Владимиру Путину исполняется 71 год – это уже 20-й раз, когда он отмечает праздник на высшем государственном посту.

Сегодня у Путина запланировано мероприятие – вместе с президентом Касым-Жомартом Токаевым, а также лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым он примет участие в торжественной церемонии по случаю начала поставок "Газпромом" российского газа в Узбекистан через Казахстан.

Об этом президент РФ рассказал вчера после переговоров с узбекским лидером.

"Это впервые происходит. За всю историю существования этих транспортных систем никогда из России в направлении Средней Азии газ российского происхождения, российского производства не направлялся", – сказал Путин.

Напомним, на днях российский президент принял участие в пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай", во время которого сделал ряд громких заявлений, в том числе по ситуации в Нагорном Карабахе, касательно смерти главы ЧВК "Вагнер" Евгении Пригожине, а также о ядерном оружии.

По информации на официальном сайте Кремля, Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в семье Шеломовой Марии Ивановны и Путина Владимира Спиридоновича.

С 1960 по 1968 год Владимир Путин учился в ленинградской школе-восьмилетке № 193. После восьмого класса поступил в среднюю школу № 281 (спецшкола с химическим уклоном на базе технологического института), которую окончил в 1970 году.

В 1970 году Путин поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета, который окончил в 1975 году. В конце 70-х – начале 80-х годов он окончил московскую Высшую школу КГБ №1.

После того как Путин закончил ЛГУ, его по распределению взяли на работу в органы государственной безопасности. Сначала оформили в секретариат Управления, потом в контрразведывательное подразделение, где он проработал около пяти месяцев. Через полгода его отправили на курсы переподготовки оперативного состава.