"Официальных предложений не получали": Смаилов о газовом союзе с Россией и Узбекистаном

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

Глава кабмина в кулуарах правительства прокомментировал вопрос о возможности создания тройственного газового союза России, Узбекистана и Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняли журналисты. Они поинтересовались, насколько возможно создание газового союза между тремя государствами.

"Мы на настоящий момент официальных таких предложений по созданию тройственного газового союза не получали, соответственно, когда получим, тогда и будем рассматривать", — заявил в ответ Алихан Смаилов.

Он добавил, что к этому часу проходят двусторонние переговоры по сотрудничеству в сфере обеспечения газом с Российской Федерацией.

"В настоящее время мы ожидаем очередного раунда переговоров с "Газпромом" в ближайшее время. Все эти отношения будут строиться на коммерческих и взаимовыгодных условиях. Мы продолжаем работу в двустороннем формате", — резюмировал глава правительства.

Напомним, еще в ноябре прошлого года сообщалось, что Токаев и Путин на встрече в Москве обсудили создание тройственного газового союза. Предварительно, в него должны войти три страны - Казахстан, Узбекистан и Россия. Цель объединения - координация действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.

Позже создание газового союза прокомментировали в Узбекистане. Там заявили, что для покрытия спроса и обеспечения внутреннего потребления ведутся переговоры, чтобы импортировать газ и электроэнергию из соседних стран, "а не через какой-то альянс или союз".

В начале декабря МИД Казахстана сообщал, что создание данного объединения было предложением российской стороны, и оно ничем еще не оформлено. И пока ведомство никаких деталей и предложений от российской стороны не получало.

В конце декабря в МИД РФ заявляли, что Казахстан и Узбекистан готовы работать вместе с Россией для создания тройственного газового союза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2004906-ofitsialnyh-predlozheniy-ne-poluchali-smailov-o-gazovom-soyuze-s-rossiey-i-uzbekistanom/