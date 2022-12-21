"Пока ничем не оформлено": МИД о создании тройственного газового союза

Трубопровод. Иллюстративное фото: wolv/Getty Images

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Алмас Айдаров в кулуарах мажилиса прокомментировал вопрос о возможности создания газового союза Казахстана, России и Узбекистана, передает корреспондент NUR.KZ.

Алмас Айдаров сообщил, что Евразийская интеграция – это межправительственная интеграция, оформленная межправительственными и межгосударственными договорами.

"Создание газового союза было предложением российской стороны, и пока оно ничем не оформлено, никаких деталей и предложений от российской стороны пока мы не получали, в каком виде это будет осуществляться. Это пока только идея по интегрированию каких-то процессов торговли газом", - заверил спикер.

По его словам, все будет зависеть от условий, которые будут предложены Казахстану.

"Пока вопрос ни о каком создании отдельной структуры, организации или межгосударственного союза в отношении газа не стоит. Это лишь была идея по урегулированию, по поставкам газа и цене. Дефицит газа есть во всех странах, поэтому российская сторона вышла с таким предложением", - резюмировал Айдаров.

Напомним, в ноябре текущего года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел в Москве встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Лидеры стран обсудили создание "тройственного газового союза", в который могли бы войти Россия, Казахстан и Узбекистан, с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.

Позже в Узбекистане высказались о газовом союзе с Россией и Казахстаном.

Глава Минэнерго РК тоже прокомментировал возможность создания такого союза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2002426-poka-nichem-ne-oformleno-mid-o-sozdanii-troystvennogo-gazovogo-soyuza/