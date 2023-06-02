Казахстан готов к транзиту газа из России через свою территорию, заявили в Минэнерго

Газопровод. Иллюстративное фото: t.me/gazprom

На заседании в мажилисе глава Минэнерго сообщил, что Казахстан согласен на транзит газа через территорию нашей страны из России в Узбекистан, передает корреспондент NUR.KZ.

"По транзиту газа из РФ, у Республики Узбекистан и "Газпрома" переговоры продолжаются - по объемам, по цене на газ. В целом казахстанская сторона продекларировала, что готова обеспечить техническую готовность по транзиту газа через нашу территорию, и как только эти переговоры завершатся, мы готовы будем нашу инфраструктуру предоставить", - заявил министр Алмасадам Саткалиев.

Он добавил, что инфраструктура для этого будет готова уже к осени-зиме.

"Казахстан заинтересован в данном транзите и в части получения средств от транзита, и, в целом, увеличения надежности энергоснабжения Центрально азиатского региона", - сообщил глава Минэнерго.

Также сегодня, говоря о газификации востока и севера Казахстана с помощью российского газа, министр энергетики завил, что дешевых цен на газ не будет. По заявлению Минэнерго, в Казахстане увеличат цены на газ для населения с 1 июля 2023 года.

Напомним, в середине мая Саткалиев сообщал, что сейчас обсуждается возможность транзита российского газа в Узбекистан через Казахстан и строительство газопровода из России через северные территории Казахстана в КНР.

Кроме того, с прошлого года обсуждается вопрос создания Тройственного газового союза, в который вошли бы Казахстан, Россия и Узбекистан.

Цель объединения - координация действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.

Однако в начале года премьер-министр РК Алихан Смаилов заявил, что Казахстан еще не получил официального предложения о создании тройственного союза. Однако глава казахстанского кабмина заверил, что все отношения в союзе, если он будет создан, будут строиться на коммерческих и взаимовыгодных условиях.

Между тем в середине мая, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что страны "Большой семерки" и Евросоюз планируют заблокировать импорт российского трубопроводного газа по направлениям, где Москва ранее лишь сократила поставки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2023197-kazahstan-gotov-k-tranzitu-gaza-iz-rossii-cherez-svoyu-territoriyu-zayavili-v-minenergo/