Узбекистан отверг предложение России о создании "тройственного газового союза"

Газопровод. Иллюстративное фото: Olga Rolenko / Getty Images

Замглавы правительства и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов высказался о ситуации с дефицитом энергоресурсов в стране и создании "тройственного газового союза", в который могут войти Россия, Казахстан и Узбекистан.

Глава ведомства прокомментировал корреспондентам "Газета.uz" предположения о том, что в Узбекистане якобы создается искусственный дефицит энергоресурсов, чтобы склонить население и страну к добровольному участию в союзе с РК и РФ.

"Нужно отметить, что (дефицит энергоресурсов) не связан с внешними факторами. Это связано с ростом внутреннего потребления, ростом экономики, ростом численности населения и благосостояния и доходов людей, из-за чего резко растет потребность и спрос в энергоресурсах. Нужно отметить, что это наша вина, что мы не можем покрывать эту потребность на достаточном уровне и в достаточных объемах", — пояснил Мирзамахмудов.

Для покрытия спроса приходится импортировать газ, добавил глава ведомства.

"Для покрытия спроса, обеспечения внутреннего потребления и решения проблемы на сегодняшний день мы ведем переговоры, чтобы импортировать газ и электроэнергию из соседних стран, а не через какой-то альянс или союз. Здесь мы ведем переговоры исходя из национальных интересов, чтобы сотрудничать на основе коммерческого контракта, купли-продажи, а не через передачу своих энергосетей", — отметил министр.

Напомним, в ноябре текущего года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел в Москве встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Лидеры стран обсудили создание "тройственного газового союза", в который могли бы войти Россия, Казахстан и Узбекистан, с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2000700-uzbekistan-otverg-predlozhenie-rossii-o-sozdanii-troystvennogo-gazovogo-soyuza/