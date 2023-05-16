Минэнерго: Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан

Газопровод. Иллюстративное фото: t.me/gazprom

Глава Минэнерго в кулуарах правительства высказался о возможности создания газового союза Казахстана, России и Узбекистана, передает корреспондент NUR.KZ.

Алмасадам Саткалиев сообщил, что в настоящее время обсуждается возможность транзита российского газа в Узбекистан.

"Идут переговоры в достаточно конструктивном ключе. Это (объемы поставок - прим. ред.) является предметом переговоров", - добавил министр.

По словам Саткалиева, обсуждается также вопрос строительства газопровода из России через северные территории Казахстана в КНР.

"Предварительно определен маршрут, обговариваются условия строительства данного газопровода. Переговоры идут", - резюмировал глава Минэнерго.

Что известно о Тройственном союзе

В ноябре 2022 года сообщалось, что Токаев и Путин на встрече в Москве обсудили создание тройственного газового союза.

Предварительно, в него должны войти три страны - Казахстан, Узбекистан и Россия.

Цель объединения - координация действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.

Позже создание газового союза прокомментировали в Узбекистане. Там заявили, что для покрытия спроса и обеспечения внутреннего потребления ведутся переговоры, чтобы импортировать газ и электроэнергию из соседних стран, "а не через какой-то альянс или союз".

В начале декабря МИД Казахстана сообщал, что создание данного объединения было предложением российской стороны, и оно ничем еще не оформлено. И пока ведомство никаких деталей и предложений от российской стороны не получало.

В конце декабря в МИД РФ заявляли, что Казахстан и Узбекистан готовы работать вместе с Россией для создания тройственного газового союза.

А в январе 2023-го премьер-министр РК Алихан Смаилов также заявил, что Казахстан еще не получил официального предложения о создании тройственного союза. Однако глава казахстанского кабмина заверил, что все отношения в союзе, если он будет создан, будут строиться на коммерческих и взаимовыгодных условиях.

Между тем в минувшие выходные газета Financial Times, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что страны "Большой семерки" и Евросоюз планируют заблокировать импорт российского трубопроводного газа по направлениям, где Москва ранее лишь сократила поставки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2020733-minenergo-kazahstan-obsuzhdaet-vozmozhnost-tranzita-rossiyskogo-gaza-v-uzbekistan/