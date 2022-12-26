В МИД России сообщили, что Казахстан и Узбекистан готовы к созданию газового союза

Газовая труба. Иллюстративное фото: pixabay.com

Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Казахстан и Узбекистан готовы работать вместе с Россией для создания тройственного газового союза, передает ТАСС.

"Идея создания тройственного газового союза представляет интерес как для России, так и для наших партнеров - Казахстана и Узбекистана. Взаимодействие в этой сфере явно востребовано в связи с имеющимися энергетическими потребностями, задачами обеспечения социально-экономической стабильности и благополучия населения.

Партнеры России готовы к совместным действиям на данном направлении", – заявил Галузин.

Напомним, в ноябре президент Касым-Жомарт Токаев и президент РФ Владимир Путин на встрече в Москве обсудили создание тройственного газового союза.

Члены союза - Казахстан, Узбекистан и Россия. А цель объединения - координация действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.

Создание газового союза прокомментировали позже в Узбекистане, заявив, что для покрытия спроса и обеспечения внутреннего потребления ведутся переговоры, чтобы импортировать газ и электроэнергию из соседних стран, "а не через какой-то альянс или союз".

А недавно в МИД Казахстана сообщили, что создание данного объединения было предложением российской стороны, и оно ничем еще не оформлено. И пока ведомство никаких деталей и предложений от российской стороны не получало.

"Это пока только идея по интегрированию каких-то процессов торговли газом", – сказал замминистра иностранных дел Алмас Айдаров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2003043-v-mid-rossii-soobschili-chto-kazahstan-i-uzbekistan-gotovy-k-sozdaniyu-gazovogo-soyuza/