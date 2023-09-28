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Токаев: Наступает эра разумной, я бы сказал, мудрой дипломатии

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался о важности мирных переговоров, заявив, что сейчас наступает эра разумной дипломатии, передает NUR.KZ со ссылкой на Телерадиокомплекс президента.

"Наступает эра разумной, рациональной, я бы сказал, мудрой дипломатии. Нужно прекращать взаимные обвинения и вести деловые переговоры, чтобы найти приемлемые для обеих сторон основы мирных переговоров", – сказал президент в видео, опубликованном в Telegram-канале ТРК президента.

Отметим, что в серии роликов, опубликованных сегодня ТРК, президент комментировал военные действия, происходящие в Украине, а также заявил, что опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России у властей Казахстана не имеется.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2038658-tokaev-nastupaet-era-razumnoy-ya-by-skazal-mudroy-diplomatii/

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