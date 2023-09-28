Токаев: Наступает эра разумной, я бы сказал, мудрой дипломатии

Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался о важности мирных переговоров, заявив, что сейчас наступает эра разумной дипломатии, передает NUR.KZ со ссылкой на Телерадиокомплекс президента.

"Наступает эра разумной, рациональной, я бы сказал, мудрой дипломатии. Нужно прекращать взаимные обвинения и вести деловые переговоры, чтобы найти приемлемые для обеих сторон основы мирных переговоров", – сказал президент в видео, опубликованном в Telegram-канале ТРК президента.

Отметим, что в серии роликов, опубликованных сегодня ТРК, президент комментировал военные действия, происходящие в Украине, а также заявил, что опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России у властей Казахстана не имеется.