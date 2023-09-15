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Токаев завершил рабочий визит в Таджикистан (видео, фото)

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Касым-Жомарт Токаев и Кохир Расулзода
Касым-Жомарт Токаев и Кохир Расулзода. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев завершил рабочий визит в Республику Таджикистан. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

"Завершился рабочий визит президента Касым-Жомарта Токаева в Республику Таджикистан

В международном аэропорту Душанбе главу государства проводил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода", – говорится в сообщении пресс-службы президента.

Визит Токаева в Таджикистан

Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Таджикистан.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретил главу нашего государства в государственной резиденции "Кохи Сомон".

Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также ход реализации договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне. Особое внимание было уделено взаимодействию в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

После этого глава государства принял участие в V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

Также вчера Токаев был почетным гостем на торжественном концерте. Помимо него на мероприятии присутствовали лидеры Узбекистана – Шавкат Мирзиеев, Туркменистана – Сердар Бердымухамедов, и Азербайджана – Ильхам Алиев.

Еще наш президент вручил подарок таджикскому народу от Казахстана.

А сегодня Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала, где высказался об изменениях климата и нехватке воды, а также предложил создать Международный водно-энергетический консорциум.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2036798-tokaev-zavershil-rabochiy-vizit-v-tadzhikistan/

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