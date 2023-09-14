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30 лет независимости Казахстана

Токаев вручил подарок народу Таджикистана (фото)

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Президенты на выставке
Президенты на выставке. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил выставку "ЭКСПО Центральная Азия – 2023", а также сделал подарок народу Таджикистана, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

Глава государства посетил выставку "ЭКСПО Центральная Азия – 2023".

Лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана осмотрели национальные павильоны, ознакомившись с экономическими достижениями стран-участниц.

Площадка Казахстана была представлена более чем 130 предприятиями металлургии, химической, легкой, фармацевтической промышленности, строительной индустрии, автомобилестроения, сельскохозяйственного машиностроения и других отраслей.

Посетители казахстанской экспозиции смогли ознакомиться с такой продукцией, как удобрения, алюминиевые, ювелирные изделия, медицинское оборудование, макеты космических аппаратов, компьютеры, телекоммуникационное оборудование, БПЛА, строительные материалы, одежда, лекарства, медицинские изделия и многое другое.

Особое внимание гостей мероприятия привлек уникальный казахстанский медицинский аппарат VibroLUNG, разработанный компанией BARK Technology для лечения легких виброакустической волной частотой 20-320 Гц. На сегодняшний день данный аппарат приобрели ведущие клиники Казахстана, России, Узбекистана, Беларуси, Панамы, Объединенных Арабских Эмиратов и Сингапура.

Также выставлены более 40 транспортных средств отечественного производства, включая 20 легковых автомобилей, 10 единиц сельскохозяйственной техники, 7 единиц техники специального назначения, 2 автобуса и бронированные военные машины.

В ходе посещения экспозиции глава государства Касым-Жомарт Токаев передал президенту Эмомали Рахмону подарок от имени Казахстана таджикскому народу: школьный автобус, произведенный отечественной компанией QazTehna, и 3 комплекта медицинского аппарата VibroLUNG.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Таджикистан сегодня. В аэропорту его встретил премьер-министр страны Кохир Расулзода.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретил главу Казахстана в государственной резиденции "Кохи Сомон". Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также ход реализации договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне. Особое внимание было уделено взаимодействию в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

Также сегодня Токаев был почетным гостем на торжественном концерте. Помимо него на мероприятии присутствовали лидеры Узбекистана – Шавкат Мирзиеев, Туркменистана – Сердар Бердымухамедов, и Азербайджана – Ильхам Алиев.

Кроме того, Токаев принял участие в саммите в Душанбе – о нем подробнее мы писали тут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2036674-tokaev-vruchil-podarok-narodu-tadzhikistana/

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