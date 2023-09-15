Как прошло заседание с участием Токаева в Таджикистане, показали в Акорде

Президент Казахстана принял участие в заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала. Содержание его выступления опубликовали на официальном сайте Акорды.

В ходе рабочего визита в Таджикистан Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.

В начале своего выступления глава государства выразил признательность таджикской стороне и лично президенту Эмомали Рахмону за теплый прием и прекрасную организацию мероприятия, а также поприветствовал участие в форуме специального представителя генерального секретаря ООН Кахи Имнадзе.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Лидер Казахстана подчеркнул символическое значение юбилейного саммита, проходящего в год 30-летия с момента создания Международного фонда спасения Арала.

"За время своего существования МФСА стал важнейшим институтом регионального сотрудничества в вопросах совместного использования трансграничных водных ресурсов, решения экологических и социально-экономических проблем в бассейне Аральского моря. Трудно переоценить роль Фонда в обеспечении безопасности, стабильности и устойчивого развития Центральной Азии. Более того, МФСА – один из немногих успешных механизмов регионального сотрудничества, демонстрирующих субъектность Центральной Азии на международной арене", – сказал президент.

Глава государства высоко оценил председательство Таджикистана, в период которого активно шел процесс совершенствования организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА.

"Впервые за почти полвека под сопредседательством Таджикистана и Нидерландов в Нью-Йорке прошла Водная конференция ООН. Бесспорно, это знаковое событие для нашего региона. С высокой трибуны Генеральной ассамблеи ООН весомо прозвучал единый голос центральноазиатского региона по вопросам будущего Арала, представлено Совместное заявление государств Центральной Азии", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Заседание Совета глав государств – учредителей МФСА. Фото: Акорда

Глава государства обратил внимание участников заседания на ряд вызовов и проблем, которые стоят перед регионом.

"Безопасности Центральной Азии угрожают глобальные климатические изменения, наступивший период маловодья и нехватка поливной воды. Согласно данным международных экспертов, температура в нашем регионе растет намного быстрее, чем в среднем на планете. Это приводит к сокращению площади ледников – главного источника воды в бассейне Аральского моря. Их объем за последние 50 лет сократился на 30%. По оценкам аналитиков, к 2050 году засухи в Центральной Азии могут нанести ущерб в размере 1,3% от ВВП в год, что приведет к появлению около 5 миллионов внутренних «климатических» мигрантов", – отметил президент.

Далее он остановился на проблеме неэффективного использования воды.

Заседание Совета глав государств – учредителей МФСА. Фото: Акорда

"Крайне высока степень зарегулированности стока двух основных рек нашего региона – Сырдарьи и Амударьи. В их бассейнах построено более 80 водохранилищ, суммарный объем которых достигает почти 65 кубических километров. Таким образом, ожидается увеличение антропогенной нагрузки, продолжение экстенсивного природопользования, обострение различных социально-экологических проблем. Все это создает серьезные риски региональной безопасности.

Казахская пословица гласит: "Су – ырыстың көзі"("Вода – источник благополучия"). Считаю, что наши государства при формировании водной политики должны исходить из того, что вода – это ограниченный природный ресурс, от которого напрямую зависит благополучие и устойчивое развитие всего региона.

Остро стоит вопрос максимальной экономии воды путем внедрения цифровых технологий. Данное направление может стать основным в нашем сотрудничестве по водным ресурсам. В своем недавнем послании я уделил особое внимание водной проблематике. По моему поручению в Казахстане создано отдельное ведомство – министерство водных ресурсов и ирригации, которое вплотную займется наболевшими вопросами этой отрасли", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Затем лидер Казахстана поделился своим видением дальнейшего развития Фонда. В первую очередь он призвал к скорейшему завершению процесса совершенствования организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА.

"Следует расширить полномочия и ответственность правления и исполкома фонда. Предлагается также преобразовать Межгосударственную координационную водохозяйственную комиссию в Межгосударственную водно-энергетическую комиссию. Данные шаги повысили бы эффективность МФСА. Необходимо проработать вопрос равномерного распределения рабочих органов МФСА по странам-участницам и комплектования их персонала из числа представителей всех государств Центральной Азии", – отметил глава государства.

Заседание Совета глав государств – учредителей МФСА. Фото: Акорда

Президент Казахстана подчеркнул необходимость создания механизма долгосрочного и устойчивого сотрудничества для эффективного использования водно-энергетических ресурсов Центральной Азии с учетом интересов всех стран региона. Как было сказано в выступлении, таким механизмом может служить Международный водно-энергетический консорциум.

В целях обеспечения прозрачности использования воды в регионе и укрепления диалога и дружбы между странами Центральной Азии Касым-Жомарт Токаев предложил разработать План работы по внедрению единой автоматизированной системы учета, мониторинга, управления и распределения водных ресурсов в бассейне Аральского моря.

Наряду с этим лидер Казахстана указал на необходимость создания Проектного офиса стран Центральной Азии по климатическим вопросам, который позволит приступить к совместной разработке действенных мер по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий.

Положительно оценив участие Бишкека в деятельности рабочих органов, Касым-Жомарт Токаев призвал Кыргызскую Республику возобновить полноценное участие в МФСА.

В завершение глава государства подчеркнул, что только тесная кооперация, взаимовыгодное партнерство и уважение интересов друг друга могут обеспечить стабильное развитие, безопасность и экономическую самодостаточность нашего региона.

Президент предложил провести следующую встречу на высшем уровне в рамках МФСА в Казахстане в 2026 году, совместив ее с инициированным нашей страной Региональным климатическим саммитом под эгидой ООН.

Сердар Бердымухамедов. Фото: Акорда

В ходе заседания также выступили президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, первый заместитель председателя Кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев.

Шавкат Мирзиеев. Фото: Акорда

По итогам саммита были подписаны следующие документы:

Душанбинское заявление глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала;

Решение глав государств – учредителей международного фонда спасения Арала: Об итогах председательства Республики Таджикистан в Международном фонде спасения Арала;

Решение глав государств – учредителей международного фонда спасения Арала: О деятельности по совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы Международного фонда спасения Арала;

Решение глав государств – учредителей международного фонда спасения Арала: Об избрании президента Международного фонда спасения Арала.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Визит Токаева в Таджикистан

Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Таджикистан.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретил главу нашего государства в государственной резиденции "Кохи Сомон".

Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также ход реализации договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне. Особое внимание было уделено взаимодействию в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

После этого глава государства принял участие в V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

Также вчера Токаев был почетным гостем на торжественном концерте. Помимо него на мероприятии присутствовали лидеры Узбекистана – Шавкат Мирзиеев, Туркменистана – Сердар Бердымухамедов, и Азербайджана – Ильхам Алиев.

А еще наш президент вручил подарок таджикскому народу от Казахстана.