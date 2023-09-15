Что угрожает безопасности Центральной Азии, перечислил Токаев

Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала высказался об изменениях климата и нехватке воды, передает официальный Telegram-канал Акорды.

"Безопасности Центральной Азии угрожают глобальные климатические изменения, наступивший период маловодья и нехватка поливной воды.

Согласно данным международных экспертов, температура в нашем регионе растет намного быстрее, чем в среднем на планете. Это приводит к сокращению площади ледников – главного источника воды в бассейне Аральского моря. Их объем за последние 50 лет сократился на 30%.

По оценкам аналитиков, к 2050 году засухи в Центральной Азии могут нанести ущерб в размере 1,3% от ВВП в год, что приведет к появлению около 5 миллионов внутренних "климатических" мигрантов", – заявил президент.

Отметим, что Касым-Жомарт Токаев в своих выступлениях довольно часто поднимает проблему изменения климата.

Так, в конце августа на заседании глав государств БРИКС+ в ЮАР он говорил об изменении климата в мире.

"Мы все признаем, что изменение климата имеет далеко идущие негативные последствия в мировом масштабе. За последние несколько лет в странах Глобального Юга и Центральной Азии участились случаи сильных засух и других стихийных бедствий.

В связи с этим Казахстан предложил объявить 2024 год Годом экологии в ШОС и выразил готовность возглавить усилия по решению этой актуальной проблемы", – отмечал тогда глава государства.

При этом в июне президент Казахстана также говорил, что если температура в ЦА повысится на 2-2,5 градуса, то это может привести к опустыниванию и обезвоживанию нашей местной окружающей среды.

А в мае Токаев, выступая на первом саммите "Центральная Азия – Китай", заявил, что Центральная Азия – один из регионов, наиболее подверженных риску нехватки пресной воды.

Добавим, что на официальном сайте ООН говорится, что последствиями изменения климата являются непредсказуемость погодных условий, которая ставит под угрозу производство продовольствия, повышение уровня моря, увеличивающее риск природных катастроф.

Эти факторы также имеют глобальный характер и беспрецедентные масштабы.