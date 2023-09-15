Президент Касым-Жомарт Токаев предложил создать Международный водно-энергетический консорциум, сообщается в официальном Telegram-канале его пресс-службы.

"Создание долгосрочного и устойчивого регионального механизма сотрудничества для эффективного использования водно-энергетических ресурсов Центральной Азии с учетом интересов всех стран региона в сферах ирригации, гидроэнергетики и экологии – по нашему мнению, таким механизмом мог бы стать Международный водно-энергетический консорциум", – заявил Токаев на заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.

Также глава государства сказал, что разработка плана работы по внедрению единой автоматизированной системы учета, мониторинга, управления и распределения водных ресурсов в бассейне Аральского моря обеспечит прозрачность использования воды в регионе.

Кроме того, это укрепит диалог и дружбу между странами Центральной Азии.

На сегодняшнем заседании Токаев высказался о проблеме воды в странах ЦА, а также отметил, что безопасности региона угрожают глобальные климатические изменения, наступивший период маловодья и нехватка поливной воды.

Визит Токаева в Таджикистан

Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Таджикистан вчера.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретил главу нашего государства в государственной резиденции "Кохи Сомон". Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также ход реализации договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне. Особое внимание было уделено взаимодействию в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

Также вчера Токаев был почетным гостем на торжественном концерте. Помимо него на мероприятии присутствовали лидеры Узбекистана – Шавкат Мирзиеев, Туркменистана – Сердар Бердымухамедов, и Азербайджана – Ильхам Алиев.

Кроме того, Токаев принял участие в саммите в Душанбе – о нем подробнее мы писали тут – а также вручил подарок таджикскому народу от Казахстана.