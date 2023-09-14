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Токаев принял участие в саммите в Душанбе: каковы его итоги

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сеглдня принял участие в V  Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, передает официальный сайт Акорды.

В своем выступлении глава государства выразил уверенность в том, что саммит станет действительно знаковым и во многом определит дальнейшую динамику многопланового сотрудничества государств Центральной Азии.

"Последовательно расширяется взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество. Активизировались контакты между бизнесом, растет количество совместных предприятий. Крупные региональные проекты приносят не только ощутимую взаимную пользу, но и меняют всю конфигурацию экономики Центральной Азии. За последние пять лет внутрирегиональный товарооборот вырос на более чем 80%, составив 10,6 миллиарда долларов", – считает президент.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, Центральная Азия становится пространством новых экономических возможностей в торговле, инвестициях, бизнесе, науке и инновациях.

"Скорее всего, ближайшее десятилетие станет определяющим для нашего региона, и только от нас самих зависит, насколько эффективно мы воспользуемся этим историческим шансом. Приоритетной задачей в этом плане является максимальное задействование наших экономических возможностей, нашего потенциала", – отметил лидер Казахстана.

Как полагает глава государства, прежде всего следует последовательно наращивать торговые потоки между странами Центральной Азии.

"У наших стран имеется шанс в ближайшей перспективе довести взаимный товарооборот до 15 миллиардов долларов. Для этого важно устранять существующие барьеры, уйти от избыточного протекционизма, создать транспарентные и стабильные условия торговли", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

V Консультативная встреча глав государств Центральной Азии
V Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. Фото: akorda.kz

По его мнению, страны региона могут на взаимовыгодной основе заместить друг для друга многие виды импортируемой продукции. В частности, речь идет о товарах сельскохозяйственной и строительной отрасли, химической и текстильной промышленности.

"Приоритетной задачей является увеличение экспорта за счет расширения торговой номенклатуры. Казахстан мог бы нарастить свой экспорт в страны региона по 175 несырьевым товарным позициям", – заявил президент.

По его словам, основным локомотивом в расширении торгового оборота должны выступить деловые круги стран.

"Для налаживания прямых связей между хозяйствующими субъектами предлагаем создать единую электронную базу товаропроизводителей, к примеру, в рамках портала Central Asia Gateway", – сказал лидер нашей страны.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев предложил разработать План действий по развитию промышленной кооперации государств Центральной Азии, направленный на формирование замкнутого цикла производства отдельных видов товаров с перспективой экспорта на рынки третьих стран.

Затем президент остановился на вопросах полноценной реализации транспортно-логистического потенциала стран региона.

"На текущем этапе особую роль играет Транскаспийский международный транспортный маршрут. В среднесрочной перспективе объемы перевозок по данному коридору могут быть увеличены в пять раз. Мы намерены планомерно повышать его пропускную способность путем внедрения цифровых решений и модернизации инфраструктуры. Приветствуем готовность стран Центральной Азии к участию в проектах по развитию этого коридора", – заявил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Далее он проинформировал о ключевых проектах нашей страны в транспортно-логистической сфере.

"На базе порта Актау планируем создать контейнерный хаб с привлечением ведущих мировых операторов. Для нас крайне важно продолжать совместную с братскими государствами работу по дальнейшему развитию транспортно-логистической инфраструктуры для устранения так называемых узких мест, сдерживающих внутрирегиональную торговлю.

Казахстан нацелен на ускоренную реализацию ряда крупных проектов, которые будут способствовать расширению экономических связей с ближайшими партнерами. Речь идет о железнодорожных проектах Достык – Мойынты, Бахты – Аягоз, Дарбаза – Мактаарал, а также автомобильной дороге Жанаозен – граница Туркменистана. В целом, Казахстан намерен усилить свои позиции в качестве транзитного хаба в Евразии", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Приоритетом в выступлении было названо и планомерное расширение зоны применения цифровых решений в Центральной Азии.

"Цифровые решения в Казахстане активно внедряются во все сферы экономики. К примеру, доля безналичных транзакций в нашей стране достигла 82%, более 90% государственных услуг предоставляется в электронном виде. Объем экспорта отечественной IT-отрасли только за прошлый год вырос в пять раз. Мы намерены к 2026 году довести этот показатель до одного миллиарда долларов. Казахстан выступает за всемерное укрепление сотрудничества со своими ближайшими соседями в данной стратегически важной отрасли", – сказал глава государства.

V Консультативная встреча глав государств Центральной Азии
V Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. Фото: akorda.kz

Лидер Казахстана указал на важность обеспечения скорейшего вступления в силу Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве.

Наряду с этим президент Казахстана считает актуальным дальнейшее совершенствование пятистороннего формата взаимодействия.

"Казахстан поддерживает инициативу Таджикистана о создании Совета национальных координаторов. Рассматриваем это решение в качестве первого шага на пути институционализации формата. В будущем мы могли бы приступить к обсуждению вопроса об учреждении Секретариата Консультативных встреч, а также назначении наших специальных представителей", – сказал лидер страны.

Глава государства в своем выступлении призвал участников встречи выступать с общих или максимально схожих позиций, чтобы показать мировому сообществу солидарность и единство.

"В условиях стремительно меняющегося миропорядка важное значение приобретает совершенствование существующих механизмов взаимодействия наших стран в сфере безопасности", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Для выработки конкретных превентивных мер президент предложил в 2024 году провести в Казахстане Диалог по безопасности и сотрудничеству в Центральной Азии на уровне секретарей советов безопасности.

Особое внимание в речи было уделено вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества, в том числе развитию контактов между университетами.

"В прошлом году были открыты филиалы казахстанских вузов в Кыргызстане, прорабатывается открытие совместных факультетов на базе высших учебных заведений Таджикистана. Изучается вопрос перекрестного открытия в Казахстане и Узбекистане филиалов ведущих вузов двух стран. Расширению сотрудничества в этой важной сфере способствует проведение на «полях» нашей встречи в Душанбе 2-го Форума ректоров и 1-го Форума ученых стран Центральной Азии", – отметил глава государства.

Кроме того, лидер страны выступил с инициативой провести 1-й Форум историков государств Центральной Азии, который послужит основой для совместных исследований и издания различных научных трудов.

"У нас есть прекрасная возможность показать всему миру уникальную природу и самобытную культуру наших стран, совместно продвигая туристический бренд "Центральная Азия", – сказал Президент Казахстана.

В завершение своего выступления Касым-Жомарт Токаев пригласил лидеров стран на VI Консультативную встречу глав государств Центральной Азии в Казахстане.

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

На заседании также выступили президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. В качестве почетного гостя был приглашен глава Азербайджана Ильхам Алиев

По итогам саммита были подписаны следующие документы:

  1. Совместное заявление по итогам Пятой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии;
  2. Соглашение между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан об общих направлениях молодежной политики;
  3. Соглашение об укреплении взаимосвязанности наземного транспорта в Центральной Азии.

Напомним, вчера Акорда сообщала, что Касым-Жомарт Токаев посетит на этой неделе Таджикистан с двухдневным рабочим визитом.

Сегодня глава государства прилетел в Таджикистан. В рамках визита президент Казахстана планирует принять участие в V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.

Позже Касым-Жомарт Токаев сегодня провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

А во время своего выступления на V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии президент Казахстана высказался о развитии искусственного интеллекта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2036629-tokaev-prinyal-uchastie-v-sammite-v-dushanbe-kakovy-ego-itogi/

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