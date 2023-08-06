Утечка на нефтепроводе "Дружба": о поставках нефти в Германию высказались в Минэнерго

Резервуары с нефтью. Иллюстративное фото: Omar Marques/Getty Images

Польша отключила одну из ниток нефтепровода "Дружба" в связи с утечкой. Ситуацию с поставкой казахстанской нефти в Германию прокомментировали в пресс-службе Минэнерго, передает NUR.KZ.

Как пишет РБК со ссылкой на польский оператор трубопровода PERN, близ города Ходеч на одной из двух ниток, по которым нефть качается в Германию, в субботу вечером произошла разгерметизация, прокачку на этом участке остановили.

"Вторая нитка нефтепровода работает без изменений. Угрозы здоровью и жизни местных жителей нет", – цитирует оператора издание.

Как сообщили в пресс-службе Минэнерго, на август текущего года предусмотрена транспортировки нефти в направлении ПСН Самара для дальнейшей ее поставки в направление "Адамова застава" (Германия) из ресурсов компании АОЗТ "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В." в количестве 100 тыс. тонн.

В ведомстве отметили, что маршрутное поручение на прием и поставку на границе РК/РФ выпущено 31 июля 2023 года.

"В период с 3 по 5 август 2023 года на НПС Б. Чаган было принято нефть в количестве 11,6 тыс. тонн, согласно посуточному графику на основании выпущенного маршрутного поручения, остальной объем будет принят с 6 по 29 августа.

Транспортировка в направление ПСН Самара планируется осуществить в период с 25 по 29 августа текущего года.

Поставка в направление ПСН Адамова застава ожидаем на последние дни августа 2023 года, ориентировочно в период с 28 по 30 августа текущего года", – добавили в Минэнерго.

Поставка нефти. Фото: пресс-служба Минэнерго

Экспорт казахстанской нефти в Германию

В мае 2022 года ЕС объявил о введении эмбарго (запрета) на импорт российской нефти, который начал действовать с конца того же года.

А в декабре в СМИ появилась информация, что Германия в 2023 году планирует импортировать казахстанскую нефть вместо российской по трубопроводу "Дружба".

В январе уже этого года экс-глава Минэнерго Болат Акчулаков сообщил, что речь идет о возможности экспорта в Германию до 6 млн тонн нефти в год. Также он отметил, что ведомство получило устное подтверждение со стороны России, потому что пропуск идет через ее границу.

23 февраля сообщалось, что "КазТрансОйл" – национальный оператор Казахстана по магистральному нефтепроводу – начал прием казахстанской нефти для отправки в Германию.

А через неделю стало известно, что Казахстан планирует транспортировать в европейскую страну еще 20 тыс. тонн нефти.

Также Акчулаков рассказал, какую цену на нефть Казахстан считает справедливой.

Позднее экс-глава Минэнерго сообщил о договоренности каждый месяц отправлять по 20 тысяч тонн казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба". В целом, по его словам, за год Казахстан планирует экспортировать в Германию порядка 300 тысяч тонн нефти.

Между тем в конце марта стало известно, что АО "КазТрансОйл" планирует увеличить в апреле поставку нефти в Германию до 100 тыс. тонн через систему нефтепроводов "Транснефти".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2031435-utechka-na-nefteprovode-druzhba-o-postavkah-nefti-v-germaniyu-vyskazalis-v-minenergo/