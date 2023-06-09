Куантыров: Мы открыто заявляем, что не будем территорией для обхода санкций

Алибек Куантыров. Фото: primeminister.kz

Глава МНЭ Алибек Куантыров рассказал об отношении приехавших в столицу иностранных инвесторов к торговым взаимоотношениям Казахстана с "санкционной" Россией, передает корреспондент NUR.KZ.

Поскольку "топовые участники" все же приехали на международный форум "Астана", это означает, что инвесторов нынешнее положение вещей не пугает, заявил в пятницу во время форума министр национальной экономики Алибек Куантыров.

"И мы же открыто заявляем, что не будем территорией, юрисдикцией для обхода санкций. Да, будем торговать с крупнейшими нашими партнерами, но не санкционными товарами. Они знают, что у нас в стране есть определенный запрет на экспорт продукции и так далее.

Мы ведем конструктивный диалог со всеми странами – как с теми, на кого наложили санкции, так и с теми, кто эти санкции накладывает. Мы всем говорим: "Слушайте, у нас география такая. И вообще санкции накладываете вы, а страдаем мы".

Давайте работать так, чтобы как минимум не страдать. И минимизировать потери. Чисто прагматично, конфликт не наш. Мы должны дальше развиваться", – заявил министр.

Казахстан и антироссийские санкции

После того как в феврале 2022 года президент РФ объявил о начале военной операции в России на территории Украины, страны ЕС и другие государства в ответ стали вводить санкции против РФ.

Между тем в апреле прошлого года бывший глава МИД Мухтар Тлеуберди заявил, что Казахстан к введенным против России санкциям не присоединяется.

"Мы к этим санкциям не присоединяемся, но для нас очень важны два момента. Во-первых, чтобы не было негативного влияния этих санкций на развитие экономики Казахстана. Во-вторых, чтобы наша территория не использовалась для обхода этих санкций", – сказал экс-министр.

В сентябре США проинструктировали Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан насчет соблюдения санкций, введенных Вашингтоном против России.

Однако еще в августе экономистов насторожил рост товарооборота между Россией и Казахстаном: за последние полгода он достиг почти 3,5 млрд долларов. Эксперты тогда отметили, что для Казахстана это опасно наложением вторичных санкций.

В конце февраля этого года госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Астану высказался о влиянии антироссийских санкций на Казахстан.

В марте официальный представитель МИД РК прокомментировал информацию о якобы предложениях британских парламентариев ввести против Казахстана санкции.

Кроме того, в апреле в правительстве обсудили влияние санкций на логистику и торговлю в Казахстане.

А в мае Bloomberg сообщил, что страны ЕС обсуждают новый санкционный механизм в отношении третьих стран, которые, по их мнению, делают недостаточно, чтобы помешать России обойти ранее наложенные ограничения. Тогда издание отметило рост импорта в Россию из Казахстана, ОАЭ, Турции и Китая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2024106-kuantyrov-my-otkryto-zayavlyaem-chto-ne-budem-territoriey-dlya-obhoda-sanktsiy/