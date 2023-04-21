Bloomberg: Страны G7 могут ввести почти полный запрет на экспорт в Россию

Флаги стран G7. Иллюстративное фото: AlexLMX / Getty Images

США и страны "Большой семерки" рассматривают почти полный запрет на экспорт в Россию. Данная мера может быть согласована на майском саммите G7, передает Bloomberg.

Как пишет издание, некоторые из ключевых союзников Украины, в том числе США, рассматривают возможность введения полного запрета на экспорт в Россию, что может привести к значительному ужесточению экономического давления на российского президента Владимира Путина.

Источники издания, знакомые с этим вопросом, говорят, что представители G7 обсуждают эту идею в преддверии саммита лидеров в Японии в мае.

"Предложение все еще рассматривается и может быть изменено", – уточняется в публикации.

Если лидеры G7 поддержат инициативу на саммите, то им необходимо будет согласовать, что можно экспортировать в Россию. В статье говорится, что, предположительно, исключениями станут медикаменты, продукты питания и сельскохозяйственная продукция.

"Но существуют потенциально серьезные препятствия для реализации. Чтобы вступить в силу в ЕС, новые критерии должны быть приняты всеми членами, и это вызовет острые дебаты, учитывая вероятную негативную реакцию со стороны компаний, которые все еще экспортируют товары в Россию, а также риск ответных мер со стороны Москвы", – отмечается в статье.

Добавим, что G7 ("Группа семи" или "Большая семерка"), как сообщается на официальном сайте группы, – это неформальный форум семи ведущих промышленно развитых стран мира: Германии, Канады, Франции, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки, а также Европейского Союза. "Большая семерка", как и "Большая двадцатка" не являются международными организациями.

Санкции ЕС против России

После того как Владимир Путин в феврале 2022 года объявил о начале спецоперации в Украине, главы стран Европейского союза на внеочередном саммите договорились ввести новые санкции в отношении России. Незадолго до этого о новых санкциях в адрес РФ заявили США, Великобритания и Канада.

В марте в ЕС представили новый пакет санкций против России. Тогда для РФ запретили экспорт автомобилей из Европы, дороже 50 тысяч евро, а также импорт части сталелитейной продукции.

В апреле был введен еще один пакет санкций, включающий запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива, если они поступают непосредственно из России или импортируются через Россию. А также судам, зарегистрированным под флагом России, запретили доступ в порты стран ЕС. Исключения – сельскохозяйственная и пищевая продукция, гуманитарная помощь и энергетика.

Между тем отдельные страны вводили собственные санкции в отношении РФ. К примеру, Великобритания ввела ограничения против бывшей гимнастки Алины Кабаевой и еще 11 человек, которые, по мнению британских властей, входят в ближайшее окружение президента России Владимира Путина.

Тем временем в начале декабря стало известно, что страны G7 (США, Британия, Япония, Германия, Франция, Италия и Канада) и ЕС официально утвердили потолок цены на российскую нефть. Данные меры обсуждались участниками "Большой семерки" несколько месяцев.

А в феврале сообщалось, что ЕС утвердил очередной пакет санкций против России за вторжение в Украину. Новые ограничения приурочены к годовщине войны и носят больше символический характер. Как отмечает редакция "Русской службы BBC", основные санкции ЕС давно уже ввел, и теперь его главная задача – убедиться в том, что они работают.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2017719-bloomberg-strany-g7-mogut-vvesti-pochti-polnyy-zapret-na-eksport-v-rossiyu/