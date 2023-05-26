Токаев встретился со старшим представителем правящей семьи Абу-Даби

Касым-Жомарт Токаев и шейх Сурур бен Мухаммед Аль Нахаян. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с шейхом Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Глава государства обсудил со старшим представителем правящей семьи эмирата Абу-Даби шейхом Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном перспективы укрепления двустороннего сотрудничества.

"С большим удовольствием вспоминаю о состоявшемся в начале года визите в Эмираты и переговорах с руководством Вашей страны. Безусловно, достигнутые договоренности будут служить на благо наших народов.

Для Казахстана Объединенные Арабские Эмираты – надежный и ключевой стратегический партнер в исламском мире, братская страна, поддерживающая нас с первых лет Независимости. Наш народ всегда будет это ценить. Поэтому вклад ОАЭ в развитие нашей страны мы рассматриваем как яркое проявление дружбы и тесного сотрудничества.

Пользуясь возможностью, хотел бы выразить признательность руководству Вашей страны и передать самые теплые пожелания президенту ОАЭ шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахаяну", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь шейх Сурур бен Мухаммед Аль Нахаян поблагодарил президента за теплый прием и отметил, что в этом году партнерству между Казахстаном и ОАЭ был задан новый импульс.

Встреча Касым-Жомарта Токаева и шейха Сурура бен Мухаммеда Аль Нахаяна. Фото: Акорда

"Ваш официальный визит в Эмираты в начале этого года стал успешным с точки зрения укрепления сотрудничества между нашими дружественными странами. История взаимоотношений с Вашей страной очень глубокая. Сегодня, несмотря на международную и региональную ситуацию, наше сотрудничество во многих областях только укрепляется.

Хотел бы выразить признательность правительству Казахстана и лично Вам за создание максимально благоприятных условий в деле реализации наших совместных инвестиционных проектов", – сказал шейх Сурур бен Мухаммед Аль Нахаян.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия двух стран. Глава государства, отметив высокий потенциал и возможности эмиратских компаний, пригласил их к активному участию в совместных проектах в сферах сельского хозяйства, энергетики, нефтехимии, горнодобывающей промышленности, строительства, транспорта и логистики, финансов и туризма.

Касым-Жомарт Токаев и шейх Сурур бен Мухаммед Аль Нахаян. Фото: Акорда

В завершение глава государства вручил шейху Суруру бен Мухаммеду Аль Нахаяну за большой вклад в укрепление и развитие двусторонних отношений орден "Достық" I степени.

Визит Токаева в ОАЭ

Напомним, что 15 января Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в ОАЭ.

16 января президент Казахстана выступил на церемонии открытия саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", где указал на экологические проблемы в мире и высказался о перспективах развития возобновляемой и альтернативной энергетики в Казахстане.

На следующий день перед дворцом президента Объединенных Арабских Эмиратов "Аль-Ватан" состоялась официальная церемония встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Он оставил запись в Книге почетных гостей ОАЭ.

Позже президенты Казахстана и ОАЭ провели переговоры в расширенном составе и опубликовали совместное заявление.

Также глава государства провел встречу со старшим представителем правящей семьи эмирата Абу-Даби, одним из крупных бизнесменов ОАЭ, акционером First Abu Dhabi Bank Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном.

Отмечается, что во время встречи старший представитель правящей семьи эмирата Абу-Даби поделился своими планами по инвестированию в казахстанские проекты.

Кроме того, 17 января Токаев принял участие в инвестиционном круглом столе "Казахстан – ОАЭ", в ходе которого пообещал арабским бизнесменам поддержку и безопасную среду для инвестиций.

Также президент провел встречу с правителем Дубая шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом и пригласил его в Казахстан.

Добавим, что пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай озвучивал главные темы, которые обсуждались в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в Объединенные Арабские Эмираты – в их числе расширение товарооборота, укрепление экономических и транспортных связей, инвестиций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2022233-tokaev-vstretilsya-so-starshim-predstavitelem-pravyaschey-semi-emirata-abu-dabi/