Касым-Жомарт Токаев прибыл в ОАЭ. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

В рамках визита Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном.

Лидеры двух стран обсудят перспективы развития казахско-эмиратского стратегического партнерства, вопросы активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в приоритетных отраслях.

Президент Казахстана примет участие в работе саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", а также проведет встречи с представителями деловых кругов.

Напомним, в минувшую пятницу Касым-Жомарт Токаев по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди принял участие в виртуальном саммите "Голос глобального Юга", проходящем под девизом "Единый голос, единая цель".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2005404-tokaev-pribyl-s-ofitsialnym-vizitom-v-obedinennye-arabskie-emiraty/