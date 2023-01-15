Токаев прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.
В рамках визита Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном.
Лидеры двух стран обсудят перспективы развития казахско-эмиратского стратегического партнерства, вопросы активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в приоритетных отраслях.
Президент Казахстана примет участие в работе саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", а также проведет встречи с представителями деловых кругов.
Напомним, в минувшую пятницу Касым-Жомарт Токаев по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди принял участие в виртуальном саммите "Голос глобального Юга", проходящем под девизом "Единый голос, единая цель".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2005404-tokaev-pribyl-s-ofitsialnym-vizitom-v-obedinennye-arabskie-emiraty/