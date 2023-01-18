Подробности визита Токаева в ОАЭ озвучили в пресс-службе президента

Касым-Жомарт Токаев и Мухаммед бен Заид Аль Нахаян. Фото: facebook.com/ruslan.zheldibay

Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай на своей официальной странице в Facebook озвучил главные темы, которые обсуждались в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в Объединенные Арабские Эмираты.

Расширение товарооборота, укрепление экономических и транспортных связей, инвестиции – это главные темы официального визита Главы государства в Объединенные Арабские Эмираты.

Тесные связи между Казахстаном и ОАЭ основаны на фундаменте общих ценностей и интересов, взаимного уважения и поддержки. Немалая заслуга в этом принадлежит лидерам двух стран, между которыми установился плодотворный диалог.

В ходе переговоров Глава нашего государства и Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян подтвердили обоюдную приверженность дальнейшему укреплению политического диалога и торгово-экономических связей.

ОАЭ – один из главных и надежных партнеров Казахстана в арабском мире. Эмираты инвестировали в нашу экономику около 3 млрд долларов, а наша страна – более миллиарда долларов в ОАЭ. К концу 2022 года взаимный товарооборот достиг почти 600 миллионов долларов.

Это впечатляющие цифры, однако они не в полной мере раскрывают потенциал и возможности двух стран. Поэтому главы Казахстана и ОАЭ обозначили новую цель – увеличить товарооборот до 1 миллиарда долларов.

По итогам переговоров подписан ряд важных документов, в том числе Совместная декларация между правительствами о создании стратегических инвестиционных проектов.

Среди заявленных Казахстаном ключевых проектов – строительство сахарного завода и ветроэлектростанции, создание предприятия по «зеленой» энергии, реализация инвестиционной платформы на общую сумму порядка 5 млрд долларов. Как убежден Касым-Жомарт Токаев, эти якорные проекты окажут серьезный положительный эффект на развитие казахстанской экономики.

В свою очередь Эмираты заинтересованы в увеличении закупок казахстанских продуктов переработки. С нашей стороны уже определены около 100 товарных позиций на сумму 336 миллионов долларов в металлургической, пищевой, химической, фармацевтической отраслях.

Ожидается запуск уникального совместного предприятия со всемирно известной компанией ADP (Abu Dhabi Ports Group) по предоставлению судоходных услуг энергетическим компаниям на Каспии.

Взаимовыгодные связи с ОАЭ налажены и по линии сельского хозяйства. Хорошим примером может служить деятельность эмиратской компании Phoenix Global, которая завершает строительство завода по производству экструдированных комбикормов (стоимостью в 23 млн долларов) в Алматинской области и планирует посадку фруктовых садов на 1000 гектарах (стоимостью 76 млн долларов).

Таких успешных и позитивных кейсов казахско-эмиратского сотрудничества сейчас немало, и есть все основания утверждать, что в ближайшее время их станет больше. Президент подтвердил свое намерение лично курировать все крупные совместные проекты и инициативы.

В рамках своего визита Президент также принял участие в авторитетном и масштабном международном саммите «Неделя устойчивого развития Абу-Даби» (ADSW 2023). Повестка форума охватила такие важные темы, как продовольственная и водная безопасность, доступ к энергии, декарбонизация промышленности.

Можно с уверенностью утверждать, что нынешний визит в Абу-Даби проходит в атмосфере взаимопонимания и доверия. Глава нашего государства поблагодарил Президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна за гостеприимство и содержательные переговоры, по итогам которых подписаны важные соглашения.

О высокой оценке завершившихся переговоров свидетельствует и заявление лидера ОАЭ, который подчеркнул о намерении укреплять отношения дружбы, сотрудничества и стратегического партнерства двух стран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2005731-podrobnosti-vizita-tokaeva-v-oae-ozvuchili-v-press-sluzhbe-prezidenta/