Токаев оставил запись в Книге почетных гостей ОАЭ (фото)

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства Касым-Жомарт Токаев оставил запись в Книге почетных гостей Объединенных Арабских Эмиратов, передает официальный Telegram-канал пресс-службы президента Aqorda.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оставил запись в Книге почетных гостей ОАЭ.

Также главы государств представили друг другу членов официальных делегаций.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты 15 января. Планировалось, что президент Казахстана проведет переговоры с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, примет участие в работе саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", а также проведет встречи с представителями деловых кругов.

В понедельник, 16 января, президент Казахстана выступил на церемонии открытия саммита, где указал на экологические проблемы в мире и высказался о перспективах развития возобновляемой и альтернативной энергетики в стране.

А сегодня, 17 января, перед дворцом президента Объединенных Арабских Эмиратов "Аль-Ватан" состоялась официальная церемония встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В честь его прибытия был произведен 21 артиллерийский залп и исполнен государственный гимн Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2005665-tokaev-ostavil-zapis-v-knige-pochetnyh-gostey-oae-foto/