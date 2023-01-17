Токаев провел переговоры с президентом ОАЭ (фото)

Касым-Жомарт Токаев и шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президенты Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов Касым-Жомарт Токаев и шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян провели переговоры в расширенном составе, передает официальный сайт Акорды.

Глава государства поблагодарил шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна за оказанные почести. Он отметил, что в этом году свой первый официальный зарубежный визит совершает в Объединенные Арабские Эмираты. По его словам, этот визит имеет большое значение для укрепления сотрудничества двух стран.

"Эмираты – наш ведущий и надежный стратегический партнер в исламском и арабском мире. Ваша страна поддерживает Казахстан с первых дней Независимости. Казахский народ никогда этого не забудет. Арабские Эмираты внесли значительный вклад в развитие и благоустройство нашей столицы. Это яркое свидетельство настоящей дружбы", – подчеркнул глава государства.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в прошлом году исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и ОАЭ. Он отметил, что за этот период между странами значительно укрепилось сотрудничество в различных сферах, налажен содержательный и открытый политический диалог.

Касым-Жомарт Токаев и шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян. Фото: akorda.kz

"В отношениях двух стран немало достижений в разных сферах, однако пришло время придать новый импульс сотрудничеству между двумя государствами. Пользуясь случаем, выражаю вам свою благодарность", – сказал президент.

В свою очередь президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян отметил, что с момента установления дипломатических отношений в 1992 году сотрудничество двух стран достигли высокого уровня. Он выразил приверженность расширению политического диалога и экономических связей с Казахстаном.

"Считаю, что у наших стран высокий потенциал сотрудничества в сферах энергетики, космоса, технологий и торговли. В ходе вашего визита были подписаны важные документы в области возобновляемых источников энергии. Возлагаю большие надежды на полноценную реализацию согласованных проектов. У наших стран схожие планы по сокращению выбросов углерода в атмосферу. Объединенные Арабские Эмираты планируют достичь углеродной нейтральности к 2050 году, Казахстан тоже намерен достичь этой цели к 2060 году. Это очень важно для наших будущих поколений", – подчеркнул президент ОАЭ.

В ходе переговоров в расширенном составе были обсуждены приоритетные направления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами. В частности, стороны рассмотрели такие перспективные направления, как возобновляемая энергетика, продовольственная безопасность и сельское хозяйство, горнодобывающий и транспортно-логистический сектор, строительство и девелопмент, сотрудничество международных финансовых центров.

Касым-Жомарт Токаев и шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян. Фото: akorda.kz

Другие приоритетные направления по расширению двустороннего сотрудничества были обозначены в совместном заявлении главы государства Касым-Жомарта Токаева и президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна.

В рамках официального визита также были подписаны следующие документы:

Совместная декларация между правительством Республики Казахстан и правительством Объединенных Арабских Эмиратов о создании стратегических инвестиционных проектов; Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Управлением главной гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов; Соглашение о принципах между Министерством энергетики Республики Казахстан, фондом KIDF и компанией Masdar; Соглашение о сотрудничестве между Фондом KIDF и компанией Masdar; Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и компанией Abu Dhabi Ports; Соглашение о стратегическом партнерстве между АО "НК "КазМунайГаз" и компанией Abu Dhabi Ports Group; Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области здравоохранения между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и Министерством здравоохранения и профилактики Объединенных Арабских Эмиратов; Меморандум о взаимопонимании между Институтом дипломатии Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан и Дипломатической академией имени Ануара Гаргаша; Соглашение между архивом президента Республики Казахстан и Национальной библиотекой и архивами Объединенных Арабских Эмиратов по осуществлению международных связей в области архивного дела.

Президенты Казахстана и ОАЭ с делегациями. Фото: akorda.kz

Напомним, Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в ОАЭ 15 января.

В понедельник, 16 января, президент Казахстана выступил на церемонии открытия саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", где указал на экологические проблемы в мире и высказался о перспективах развития возобновляемой и альтернативной энергетики в стране.

Сегодня, 17 января, перед дворцом президента Объединенных Арабских Эмиратов "Аль-Ватан" состоялась официальная церемония встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В честь его прибытия был произведен 21 артиллерийский залп и исполнен государственный гимн Казахстана. Также Токаев оставил запись в Книге почетных гостей ОАЭ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2005674-tokaev-provel-peregovory-s-prezidentom-oae-foto/