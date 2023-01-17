Как Токаева встретили перед дворцом президента в ОАЭ (фото, видео)

Церемония встречи Касым-Жомарта Токаева в ОАЭ. Фото: t.me/aqorda_resmi

Перед дворцом президента Объединенных Арабских Эмиратов "Аль-Ватан" состоялась официальная церемония встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

В честь прибытия главы государства был произведен 21 артиллерийский залп и исполнен государственный гимн Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев и шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян тепло поприветствовали друг друга. Затем командир роты Почетного караула отдал рапорт.

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты 15 января.

Планировалось, что президент Казахстана проведет переговоры с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, примет участие в работе саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", а также проведет встречи с представителями деловых кругов.

Вчера глава нашей страны выступил на церемонии открытия саммита, где указал на экологические проблемы в мире и высказался о перспективах развития возобновляемой и альтернативной энергетики в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2005657-kak-tokaeva-vstretili-pered-dvortsom-prezidenta-v-oae-foto/