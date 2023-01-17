Токаев провел встречу с шейхом Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном

Шейх Сурур бен Мухаммед Аль Нахаян и Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Казахстана провел встречу со старшим представителем правящей семьи эмирата Абу-Даби, одним из крупных бизнесменов ОАЭ, акционером First Abu Dhabi Bank Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном, передает официальный Telegram-канал Акорды.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Объединенные Арабские Эмираты являются ведущим экономическим и торговым партнером Казахстана в регионе. Как сказал глава государства, в ходе переговоров с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном достигнуты договоренности о дальнейшем укреплении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, подписаны важные соглашения.

По словам президента, принятая правительствами Казахстана и ОАЭ Совместная декларация о создании стратегических инвестиционных проектов придаст мощный импульс укреплению двустороннего партнерства.

Глава государства, подчеркнув приоритетность инвестиционного взаимодействия, пригласил группу компаний шейха Сурура бен Мухаммеда Аль Нахаяна реализовать ряд проектов под эгидой принятой декларации.

В свою очередь старший представитель правящей семьи эмирата Абу-Даби поделился своими планами по инвестированию в казахстанские проекты.

Напомним, в воскресенье, 15 января, глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в ОАЭ.

На следующий день президент Казахстана выступил на церемонии открытия саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", где указал на экологические проблемы в мире и высказался о перспективах развития возобновляемой и альтернативной энергетики в Казахстане.

Сегодня, 17 января, перед дворцом президента Объединенных Арабских Эмиратов "Аль-Ватан" состоялась официальная церемония встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Он также оставил запись в Книге почетных гостей ОАЭ.

Позже президенты Казахстана и ОАЭ провели переговоры в расширенном составе и опубликовали совместное заявление.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2005708-tokaev-provel-vstrechu-s-sheyhom-sururom-ben-muhammedom-al-nahayanom/