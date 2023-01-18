Токаев пригласил правителя Дубая в Казахстан (фото, видео)

Касым-Жомарт Токаев и Мухаммед бен Рашид Аль Мактум. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с вице-президентом, премьер-министром ОАЭ, правителем Дубая шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

Глава государства поблагодарил шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума за гостеприимство и заявил, что в рамках его официального визита в ОАЭ проведены продуктивные переговоры и достигнуты значимые двусторонние соглашения.

В ходе беседы президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что Международный финансовый центр "Астана" наладил отношения с основными финансовыми институтами Эмиратов. Он акцентировал внимание на важности активизации связей между деловыми кругами двух стран.

В свою очередь шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум подтвердил приверженность дальнейшему укреплению экономического сотрудничества между Казахстаном и Эмиратами.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил вице-президента, премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая посетить Казахстан с официальным визитом. Шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум высказал признательность президенту за приглашение и отметил, что посещение Казахстана будет для него большой честью.

Напомним, подробности визита Токаева в ОАЭ озвучили в пресс-службе президента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2005847-tokaev-priglasil-pravitelya-dubaya-v-kazahstan/