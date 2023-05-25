Токаев - главам ЕАЭС: Надо отходить от тактики ситуативных договоренностей и ручного управления

Лидеры стран ЕАЭС и председатель коллегии ЕЭК. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев на заседании ВЕЭС предложил странам ЕАЭС больше не использовать тактику точечных решений, ситуативных договоренностей и ручного управления, передает корреспондент NUR.KZ.

Токаев заявил, что в рамках сотрудничества стран ЕАЭС реализуются масштабные совместные инфраструктурные проекты, развивается промышленная кооперация, формируется общий рынок услуг и увеличивается доля национальных валют во взаиморасчетах.

Однако, по его словам, работы предстоит еще много - в нынешних геополитических условиях союзу нужно эффективно раскрыть свой потенциал.

"Прежде всего, речь идет о полноценной реализации первой из четырех свобод – свободе движения товаров. Это формирование единого, действительно, безбарьерного рынка и обеспечение беспрепятственного транзита товаров в третьи страны.

Полагаю, что полное достижение этих целей должно стать ключевым направлением работы правительств и Евразийской экономической комиссии.

Уверен, что на данном этапе развития интеграции в этом вопросе мы должны отходить от тактики принятия "точечных решений", ситуативных договоренностей и ручного управления", - заявил глава Казахстана.

24 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Вчера президент Казахстана и другие лидеры ЕАЭС выступили на Евразийском экономическом форуме в Москве.

Глава государства обратил внимание на актуальные вопросы, например, сотрудничество с Китаем, а также достижение поставленных союзом целей. Токаев отметил, что не все они были достигнуты.

Сегодня президент Казахстана и другие лидеры стран ЕАЭС приняли участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета. В рамках данного мероприятия глава государства рассказал о том, как в Казахстане видят будущее ЕАЭС.

Также Токаев предложил запустить скоростные грузовые поезда "Челябинск - Болашак - Иран". Глава государства отметил, что Казахстан будет выступать надежным логистическим хабом ЕАЭС, задействуя все свои возможности и ресурсы.

Помимо этого в своем выступлении он предложил главам стран ЕАЭС вместе инвестировать в инфраструктуру в Иране и Туркменистане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2022089-tokaev-glavam-eaes-nado-othodit-ot-taktiki-situativnyh-dogovorennostey-i-ruchnogo-upravleniya/