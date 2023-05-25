Токаев предложил запустить скоростные грузовые поезда "Челябинск - Болашак - Иран"

Поезда. Иллюстративное фото: pexels.com

Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании ВЕЭС в Москве. Президент высказался о транспортной инфраструктуре ЕАЭС, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

По словам Токаева, необходимо использовать действующую инфраструктуру транспортного коридора Север – Юг с созданием грузового консолидирующего центра в Челябинске.

Президент также добавил, что Казахстан готов реконструировать "узкие места" в нашей железнодорожной сети Бейнеу – Мангыстау и на участке автомобильной дороги Бейнеу – Шалкар.

"Казахстан, безусловно, сделает это, исходя из понимания общности наших усилий по созданию соответствующего грузопотока. Хорошим примером нашего взаимовыгодного сотрудничества призвано стать строительство железной дороги Бахты – Аягоз. Ее запуск позволит значительно нарастить пропускную способность и Казахстана, и России в направлении Китая", – заявил Токаев.

Президент подчеркнул, что в текущей геополитической ситуации Казахстан, учитывая свою географию и возможности, готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации.

"Это могут быть совместные предприятия по производству электромобилей, магистральных локомотивов, вагонов, сельскохозяйственной и легковой техники, строительных материалов и химической продукции.

Мы также готовы к реализации совместных проектов по освоению месторождений черных и цветных металлов с дальнейшей переработкой и производством готовой продукции", – сказал глава государства.

По мнению президента, еще одним важным направлением в дальнейшем интеграционном развитии может стать создание новых международных транспортных артерий.

"Уверен, что наш Экономический Союз в конечном счете станет связующим звеном между Европой и Азией, глобальным Югом и Севером. Мы приветствуем намерения Российской Федерации по формированию коридоров в направлении КНР, Индии, Пакистана, Ирана, государств Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Считаю, что созрело понимание необходимости развития транспортного коридора Север – Юг в сопряжении с Транскаспийским маршрутом.

В этой связи Казахстан будет выступать надежным логистическим хабом ЕАЭС, задействуя все свои возможности и ресурсы. В качестве предметных инициатив предлагаем запустить скоростные грузовые поезда по железнодорожной магистрали Челябинск – Болашак – Иран", – заключил Токаев.

Напомним, накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Также вчера президент Казахстана и другие лидеры ЕАЭС выступили на Евразийском экономическом форуме в Москве.

Глава государства обратил внимание на актуальные вопросы, например, сотрудничество с Китаем, а также достижение поставленных союзом целей. Токаев отметил, что не все они были достигнуты.

Сегодня президент Казахстана и другие лидеры стран ЕАЭС приняли участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета. В рамках данного мероприятия глава государства рассказал о том, как в Казахстане видят будущее ЕАЭС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2022087-tokaev-predlozhil-zapustit-skorostnye-gruzovye-poezda-chelyabinsk-bolashak-iran/