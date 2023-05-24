"Элемент "новой глобальной логистики": Токаев рассказал, что нужно развивать ЕАЭС

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на Евразийском экономическом форуме в Москве, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

Президент подчеркнул, что в 2020 году были приняты стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

"По сути, это была оценка того, что было сделано, и того, что предстоит. Своего рода актуализация целей и задач. Конечно же, принимая во внимание колоссальный географический охват ЕАЭС, развитие инфраструктурной связанности было и остается одним из важнейших приоритетов.

Здесь мы работаем сразу на двух уровнях: внутрисоюзном – по линии интеграции стран-участниц в сфере транспорта и коммуникаций, и международном – в рамках реализации международной повестки и развития сотрудничества в сфере транспорта и логистики с третьими странами", - отметил президент.

Токаев подчеркнул, что необходимо принимать во внимание преобразившуюся картину глобальных товарных потоков.

"Сейчас принципиально важно отслеживать и по возможности создавать новые направления во всем регионе. На востоке от нас одной из наиболее ярких и масштабных инициатив по построению континентальной стратегической связанности является проект «Пояс и Путь» КНР.

Кратно усилился запрос и на торгово-экономическое взаимодействие по линии Север-Юг. Мы, по существу, находимся в центре этих процессов», - подчеркнул он.

«События прошедшего года вновь наглядно продемонстрировали важность развития транспортного коридора «Север-Юг» как ключевого элемента «новой глобальной логистики».

Данный меридиональный коридор согласовывается с широтным «Транскаспийским международным транспортным маршрутом». Поэтому мы видим значительную синергию в скоординированном и системном развитии обоих маршрутов.

Это не только точка роста для промышленности, транспорта и экономики. Данные маршруты способны в корне поменять уровень взаимодействия и кооперации внутри огромной Евразии»

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2021938-tokaev-vystupil-na-evraziyskom-ekonomicheskom-forume-v-moskve/