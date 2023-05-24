"Много поставленных целей еще не достигнуты": Токаев о сотрудничестве в ЕАЭС

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Токаев в своем выступлении в Москве заявил, что нужно сконцентрироваться на доведении до конца решения базовых задач сотрудничества в рамках ЕАЭС, сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

Токаев высказался о необходимости и целесообразности определения новых приоритетов развития ЕАЭС.

"Безусловно, в любом деле всегда нужно не только разбираться с текущими проблемами, но и планировать работу на перспективу. Также нужно адекватно реагировать на изменения обстановки вокруг.

По его словам, все это должно базироваться на крепкой основе.

"Чем основательней фундамент, тем более прочное и долговечное здание можно построить. Что же является фундаментом нашего Союза? Ключевым элементом была и остается полномасштабная реализация Договора о Союзе. То есть реализация «четырех свобод» и базовых принципов, таких как недискриминационный доступ к инфраструктуре, справедливая конкуренция, равноправие и учет национальных интересов", - подчеркнул он.

Высказался президент и о том, что не все поставленные цели были достигнуты.

"Думаю, не стоит перечислять многочисленные факты регулярно возникающих взаимных барьеров и ограничений. Предстоит создать полноценную "бесшовную" среду взаимодействия на рынке Союза. Значительное количество поставленных и задекларированных целей еще не достигнуты. Поэтому, на мой взгляд, прежде всего нам нужно сконцентрироваться на доведении до конца решения базовых задач сотрудничества в рамках Союза.

Не сделав это, трудно ставить перед собой еще более амбициозные цели. Прежде, чем внедрять что-то новое, стоит приложить максимум усилий, чтобы заработало то, что было запланировано ранее", - заявил Токаев.

Также глава государства поделился своим мнением касательно интеграционных процессов.

"Важно понимать, что экономическая интеграция – это не самоцель, это одно из средств развития экономик и благосостояния народов государств-участников. Поэтому главное мерило успеха экономической интеграции – не количество стратегий, договоров и решений, а новые производства, технологии и рабочие места.

Для нас интеграция в рамках ЕАЭС прежде всего носит экономический характер, как это зафиксировано в договоре 2015 года", - заявил Токаев.

"Полагаю, что для стран экономического союза наиболее важным является вычленить основные интересы и устремления в экономической, индустриальной, торговой повестке и привести их к единому знаменателю.

И это, без преувеличения, колоссально сложная и амбициозная задача. Требуются высочайшие знания, дипломатические навыки, но самое главное – конструктивный настрой и учет интересов партнеров", - заключил президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2021943-znachitelnoe-kolichestvo-postavlennyh-tseley-esche-ne-dostignuty-tokaev-o-sotrudnichestve-v-eaes/