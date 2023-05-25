Токаев предложил главам стран ЕАЭС вместе инвестировать в инфраструктуру в Иране и Туркменистане

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

На заседании ВЕЭС Касым-Жомарт Токаев предложил главам стран ЕАЭС совместно инвестировать в инфраструктуру в Иране и Туркменистане, передает официальный Telegram-канал Акорды.

"Можно было бы рассмотреть возможность совместных инвестиций в строительство инфраструктуры в морских и сухих портах Ирана и Туркменистана. Это значительно расширит географию экспорта государств-членов, укрепит наши логистические возможности", - заявил Токаев.

Он добавил, что, кроме физической инфраструктуры, странам ЕАЭС нужно решить вопрос с созданием общей цифровой системы транзита товаров.

"Следует решить вопросы использования электронных пломб, гарантийной системы оперативного информационного обмена, а также развития системы "Е-окна". Эти меры позволят создать общий цифровой мультимодальный коридор, который ускорит товаропотоки и оптимизирует цепочки поставок", - добавил Токаев.

Напомним, накануне Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Вчера, 24 мая, президент Казахстана и другие лидеры ЕАЭС выступили на Евразийском экономическом форуме в Москве.

В ходе своего выступления Токаев высказался о сотрудничестве с Китаем. Кроме того, глава нашего государства высказался и о необходимости и целесообразности определения новых приоритетов развития ЕАЭС. По его словам, прежде всего нужно сконцентрироваться на доведении до конца решения базовых задач сотрудничества в рамках ЕАЭС.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев также принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

Президент РК на заседании ВЕЭС рассказал о казахстанском видении дальнейшего развития ЕАЭС, отметив, что это последовательное наращивание экономического потенциала наших стран - то есть проекты, технологии, рабочие места, налоги.

Во время своего выступления Токаев предложил запустить скоростные грузовые поезда "Челябинск - Болашак - Иран".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2022067-tokaev-predlozhil-glavam-stran-eaes-vmeste-investirovat-v-infrastrukturu-v-irane-i-turkmenistane/