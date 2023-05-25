Токаев рассказал, каким видят будущее ЕАЭС в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев на заседании ВЕЭС. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета рассказал о казахстанском видении дальнейшего развития ЕАЭС, передает официальный Telegram-канал Акорды.

"Казахстанское видение развития Союза – это последовательное наращивание экономического потенциала наших стран. То есть проекты, технологии, рабочие места, налоги.

Я абсолютно уверен, что совместными усилиями мы успешно выполним все поставленные перед нами задачи и выведем Евразийский экономический союз на более высокую траекторию развития", - заявил Токаев.

Он добавил, что в следующем году ЕАЭС исполнится 10 лет – по этому поводу главы государств соберутся на юбилейный саммит.

"Это знаковое событие должно стать хорошим поводом для детального анализа пройденного пути и определения дальнейших стратегических перспектив союза", - сказал Токаев.

К следующему заседанию глава Казахстана предложил подготовить доклад об итогах евразийской интеграции и рекомендации по ее развитию.

Напомним, вчера, 24 мая, Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Также президент Казахстана и другие лидеры ЕАЭС выступили на Евразийском экономическом форуме в Москве.

В ходе своего выступления Токаев высказался о сотрудничестве с Китаем. Он заявил, что крайне важным видится выстраивание эффективного взаимодействия с ключевым политическим и экономическим партнером Союза – КНР. Он отметил, что важным индикатором зрелости ЕАЭС и его торгово-экономической привлекательности является его активное сотрудничество с другими странами.

Кроме того, глава нашего государства высказался и о необходимости и целесообразности определения новых приоритетов развития ЕАЭС. По его словам, прежде всего нужно сконцентрироваться на доведении до конца решения базовых задач сотрудничества в рамках ЕАЭС.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев также принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2022066-tokaev-rasskazal-kakim-vidyat-buduschee-eaes-v-kazahstane/