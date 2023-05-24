Токаев прибыл в Москву (видео)

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

Отмечается, что заседание состоится завтра, 25 мая 2023 года.

При этом сегодня президент Казахстана примет участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума "Евразийская интеграция в многополярном мире".

"Наряду с лидером Казахстана в работе форума планируют участвовать президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, а также с видеообращением выступит председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин", – говорится в сообщении.

О предстоящем участии президента в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве ранее сообщали в Акорде.

Высший Евразийский экономический совет – это высший орган ЕАЭС, в состав которого входят главы государств-членов союза. Об этом говорится на официальном сайте организации.

Отметим, что это вторая поездка Касым-Жомарта Токаева в Москву в этом месяце. Ранее он приезжал в российскую столицу на парад Победы 9 мая.

Напомним, что на прошлой неделе Токаев побывал с рабочим визитом в Китае.

Там он провел переговоры с председателем республики Си Цзиньпином, выступил с речью перед китайскими инвесторами, принял участие в церемонии запуска строительства логистического центра Казахстана в Сиане, а затем там же – принял участие в торжественной церемонии открытия Генерального консульства РК.

Также стало известно, что перед Токаевым и другими лидерами стран Центральной Азии, находящимися в Китае, выступил знаменитый казахстанский певец Димаш Кудайберген.

Позже сам артист поделился фото и видео с Токаевым в самолете.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2021928-tokaev-pribyl-v-moskvu/