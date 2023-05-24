"Является крупнейшим клиентом": Токаев назвал ключевого партнера ЕАЭС

Флаги стран ЕАЭС. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Глава государства в ходе своего выступления на Евразийском экономическом форуме в Москве высказался о сотрудничестве с Китаем, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

"Крайне важным видится выстраивание эффективного взаимодействия с ключевым политическим и экономическим партнером Союза – Китайской Народной Республикой. Китай одновременно является и крупнейшим грузоотправителем, и крупнейшим клиентом", - считает президент.

Он рассказал о своем недавнем визите в КНР.

"На прошлой неделе у меня состоялся государственный визит в эту страну, в рамках которого мы запустили строительство логистического центра Казахстана в сухом порту Сианя. Мы ожидаем, что данный порт станет основным хабом для отправки прямых контейнерных поездов в Центральную Азию, Европу, Турцию и Иран. Также запланирован запуск железнодорожного сообщения на участке Бахты–Аягоз со строительством отдельного погранперехода в КНР. Здесь мы надеемся на плодотворное сотрудничество с Россией, так как проект существенно сокращает расстояние и сроки доставки товаров в КНР не только из Казахстана, но и из Западной Сибири", - отметил глава государства.

Токаев также обратил внимание на сферы, которым тоже следует уделить особое внимание.

"Помимо развития физической инфраструктуры, принципиально важно уделять особое внимание созданию мягкой инфраструктуры, то есть цифровизации, упрощению таможенного администрирования и снижению административной нагрузки. В целом же можно без преувеличения сказать, что сейчас мы, по сути, формируем новый транспортный каркас Евразии, до этого никогда не существовавший.

Если подойдем к данному вопросу основательно и сообща, сможем получить значительные экономические и политические дивиденды. В данном ключе, я думаю, что у нас есть общее понимание того, насколько важно полноценное и конструктивное международное сотрудничество.

Поэтому активное взаимодействие с Китаем, Индией, Вьетнамом, Ираном, Египтом, Израилем, Сербией и другими партнерами является важным индикатором зрелости Союза и его торгово-экономической привлекательности", - заявил Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2021942-yavlyaetsya-krupneyshim-klientom-tokaev-nazval-klyuchevogo-partnera-eaes/