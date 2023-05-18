С представителями каких компаний встретится Токаев в Китае, рассказали в Акорде

Стол переговоров. Иллюстративное фото: t.me/aqorda_resmi

Сегодня в Сиане с участием президента Касым-Жомарта Токаева состоится казахстанско-китайский инвестиционный круглый стол, сообщает Telegram-канал пресс-службы Акорды.

По данным пресс-службы президента, сегодня будут презентованы инвестиционные возможности Казахстана таким китайским компаниям, как SNPC, CITIC, SPIC, Sinopec, Asian Infrastructure Investment Bank, POWERCHINA, GENERTEC, COFCO, XCMG, JD Group, Sun Seven Star Investment Group, Xian Aiju Grain and Oil Industrial Group, Great Wall Motors, Chery, Huawei Technologies, Changan International Сorporation.

Визит Токаева в КНР

Напомним, вчера, 17 мая, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику.

Ранее в пресс-службе Токаева сообщали, что в рамках визита в КНР у главы государства запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, встречи с руководителями крупных китайских компаний, участие в саммите "Центральная Азия – Китай", а также других мероприятиях.

Сразу после своего прибытия в Сиань глава Казахстана встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Акорда поделилась кадрами встречи двух лидеров.

В ходе прошедших переговоров Токаев выразил признательность Си Цзиньпину за приглашение и радушный прием, а также тепло поздравил его с переизбранием на пост председателя Китая.

Также Токаев заявил о желании открыть в Казахстане филиал крупного китайского вуза. Президент отметил высокое качество технического образования в КНР.

Сообщалось также, что в рамках государственного визита Токаева Китай и Казахстан подписали более 20 документов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2021051-s-predstavitelyami-kakih-kompaniy-vstretitsya-tokaev-v-kitae-rasskazali-v-akorde/