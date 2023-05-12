Интервью Токаева покажут в эфире китайского телеканала

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Сегодня в эфире китайского телеканала CCTV покажут интервью президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Акорды.

"В преддверии государственного визита в КНР президент ответит на вопросы программы Leaders Talk, касающиеся перспектив развития политического, экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества нашей страны с Китаем, истории и сегодняшнего дня казахско-китайских отношений, глобальной и региональной политики", – говорится в сообщении пресс-службы президента.

Отмечается, что программа Leaders Talk специализируется на освещении международной проблематики.

Ранее эксклюзивные интервью программе давали более 20 глав государств и руководителей мировых организаций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2020286-intervyu-tokaeva-pokazhut-v-efire-kitayskogo-telekanala/