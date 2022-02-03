Токаев прилетел в Пекин (фото)

Фото: Берик Уали\facebook

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Пекин, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали на

"Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина прибыл с рабочим визитом в Пекин", - написал Уали.

Завтра глава государства примет участие в церемонии открытия XXIV Зимних Олимпийских игр.

"5 февраля Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин проведут переговоры, в ходе которых предполагается обсудить перспективы развития всестороннего казахско-китайского стратегического партнерства", - говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1954494-tokaev-priletel-v-pekin-foto/