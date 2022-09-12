В чем уникальность визита Си Цзиньпина в Казахстан, рассказали в МИД

Си Цзиньпин. Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве рассказал, в чем уникальность визита председателя Китайской Народной Республики в Казахстан, сообщает корреспондент NUR.KZ.

"Уникальность визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в том, что Казахстан – это первая страна, которую он посещает после того, как коронавирус произошел в мире. Для Казахстана это большая честь", – сообщил Смадияров.

Спикер выразил надежду на то, что визит пройдет на высоком уровне. Он также подчеркнул, что в рамках визита планируется встреча лидера КНР с президентом Республики Казахстан.

Напомним, что в среду, 14 сентября, по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева столицу Казахстана с государственным визитом посетит председатель Китайской Народной Республики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1987357-v-chem-unikalnost-vizita-si-tszinpina-v-kazahstan-rasskazali-v-mid/