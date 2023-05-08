Стало известно, зачем Токаев посетит Китай

Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин. Фото: Mark Schiefelbein / POOL / AFP / Getty Images

В середине мая этого года президент РК Касым-Жомарт Токаев посетит Китайскую Народную Республику. Акорда в своем официальном Telegram-канале поделилась деталями грядущей поездки.

В Сиане состоятся переговоры главы нашего государства с Председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которых будут рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства, расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической сферах и энергетике, а также углубления культурно-гуманитарных связей.

Президент также планирует встретиться с руководителями крупных китайских компаний.

Важным пунктом программы визита станет участие Касым-Жомарта Токаева в работе саммита «Центральная Азия + Китай».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2019782-stalo-izvestno-zachem-tokaev-posetit-kitay/