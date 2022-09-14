Токаев наградил Си Цзиньпина орденом "Алтын Қыран" (фото, видео)

Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил председателя КНР Си Цзиньпина орденом "Алтын Қыран". Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "Борт №1".

"Президент Казахстана наградил председателя КНР Си Цзиньпина высшей государственной наградой нашей страны – орденом "Алтын Қыран" за особый вклад в укрепление и развитие двусторонних политических, экономических и культурных связей между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой", – говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

На официальном сайте Акорды также был размещен указ о присуждении ордена китайскому лидеру. Указ был введен в действие со дня подписания.

Ранее президент Казахстана лично встретил в столичном аэропорту председателя КНР Си Цзиньпина, прибывшего с государственным визитом. В воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почетный караул. После этого прошла встреча китайского лидера в торжественной обстановке в Акорде.

Позже главы государств провели встречу, на которой стороны подписали совместное заявление по случаю 30-летия дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем.

Отмечается, что глава КНР Си Цзиньпин впервые после начала пандемии коронавируса отправился с подобным визитом в другую страну.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1987787-tokaev-nagradil-si-tszinpina-ordenom-altyn-qyran/