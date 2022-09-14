Токаев и Си Цзиньпин осмотрели выставку "Казахстан – Китай: Диалог тысячелетий" (видео)

Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин. Кадр из видео: t.me/bort_01

Президент РК Касым-Жомарт Токаев и председатель КНР Си Цзиньпин осмотрели выставку "Казахстан – Китай: Диалог тысячелетий", сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

После завершения официальных переговоров главы государств осмотрели выставку "Казахстан – Китай: Диалог тысячелетий", которая демонстрирует глубокие историко-культурные связи двух стран с древних времен до современности.

В экспозицию вошли около 40 археологических артефактов и предметов декоративно-прикладного и изобразительного искусства из фондов Национального музея Республики Казахстан, Центрального государственного музея, Музея Первого Президента и Государственного музея искусств им. А. Кастеева.

Как рассказали лидерам Казахстана и Китая, структура выставки состоит из пяти разделов, отражающих центральную идею экспозиции – показ преемственности развития материальной и духовной культуры казахского и китайского народов.

Напомним, сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, прибывшего с государственным визитом в нашу страну.

Позже Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, на которой стороны подписали совместное заявление по случаю 30-летия дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1987783-tokaev-i-si-tszinpin-osmotreli-vystavku-kazahstan-kitay-dialog-tysyacheletiy/