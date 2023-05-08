В Китае сообщили о скором визите Токаева

Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев посетит Китай с государственным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщил МИД Китая на своем официальном сайте.

"По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев с 16 по 20 мая посетят Китай с государственным визитом", – говорится в сообщении от лица официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

Напомним, в сентябре прошлого года с государственным визитом в Астану прибыл председатель КНР Си Цзиньпин. В аэропорту его лично встретил президент Касым-Жомарт Токаев.

Тогда отмечалось, что китайский лидер впервые после начала пандемии коронавируса отправился с подобным визитом в другую страну.

Во время встречи с президентом Казахстана Си Цзиньпин заявил, что они намерены и впредь решительно поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности.

В ходе визита председатель КНР вместе с Касым-Жомартом Токаевым осмотрели выставку "Казахстан – Китай: Диалог тысячелетий". Также президент наградил Си Цзиньпина орденом "Алтын Қыран".

Напомним, в октябре прошлого года ЦК Компартии Китая XX созыва переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем партии на третий срок. Он также в третий раз подряд занял должность председателя Военного совета ЦК КПК.

А в марте этого года Си переизбрали председателем КНР на третий срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2019757-v-kitae-soobschili-o-skorom-vizite-tokaeva/