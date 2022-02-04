Токаев поприветствовал участников Олимпиады с трибуны в Пекине (фото)

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Anthony Wallace/Pool/AFP/Getty Images

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Наряду с лидером Казахстана и председателем КНР Си Цзиньпином гостями торжественной церемонии стали президенты Аргентины, Египта, Кыргызстана, Польши, России, Сингапура, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Эквадора, Эмир Катара, премьер-министры Боснии и Герцеговины, Греции, Монголии, Пакистана, король Камбоджи, наследный принц Саудовской Аравии, наследный принц Абу-Даби, принц Монако, великий герцог Люксембурга, принцесса Таиланда, генеральный секретарь ООН, президент МОК, генеральный директор ВОЗ, генеральный секретарь ШОС, а также ряд других иностранных официальных лиц.

Государственный флаг Казахстана во время прохода команд-участниц Олимпиады пронесли шорт-трекист Абзал Ажгалиев и конькобежка Екатерина Айдова. Касым-Жомарт Токаев приветствовал национальную команду Казахстана с ВИП-ложи.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Anthony Wallace/Pool/AFP/Getty Images

В составе казахстанской сборной за награды главных зимних стартов четырехлетия будут бороться 34 атлета, завоевавшие 87 лицензий. Они примут участие в соревнованиях по восьми видам спорта: лыжным гонкам, фристайлу, горнолыжному спорту, прыжкам на лыжах с трамплина, лыжному двоеборью, биатлону, конькобежному спорту и шорт-треку.

Всего за 16 соревновательных дней игр будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Carl Court/Pool/AFP/Getty Images

Отметим, что Токаев прибыл в Пекин накануне. Приглашение на церемонию открытия игр он получил в конце прошлого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1954681-tokaev-poprivetstvoval-uchastnikov-olimpiady-s-tribuny-v-pekine-foto/