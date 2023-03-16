Токаев пожелал Эрдогану успехов на президентских и парламентских выборах в Турции

Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев пожелал Реджепу Тайипу Эрдогану успехов на предстоящих президентских и парламентских выборах в Турции, сообщается в Telegram-канале пресс-службы президента РК.

"Считаю, что широкая поддержка и оказание мировым сообществом помощи пострадавшему турецкому народу являются результатом высокого авторитета президента Эрдогана, его самоотверженной работы на благо своей страны.

В этом году Турецкая Республика отмечает свое столетие. Это большая историческая веха. За короткий период Турция стала поистине сильным, влиятельным и авторитетным на международной арене государством. Огромная заслуга в этом принадлежит лично президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Это признано всем мировым сообществом.

Хочу пожелать господину Реджепу Тайипу Эрдогану успехов на предстоящих президентских и парламентских выборах. Уверен, что турецкий народ поддержит вас", – заявил президент Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2013208-tokaev-pozhelal-erdoganu-uspehov-na-prezidentskih-i-parlamentskih-vyborah-v-turtsii/