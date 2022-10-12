Токаев и Эрдоган провели заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня

Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня. Фото: t.me/bort_01

Касым-Жомарт Токаев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели четвертое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, передает официальный Telegram-канал Акорды "Борт №1".

В повестку дня заседания были включены пять вопросов: внешняя политика и инвестиции, торгово-экономическое сотрудничество, транспорт и логистика, военная промышленность, энергетика и сельское хозяйство.

Президент Казахстана отметил динамично развивающееся торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между двумя странами.

"Наша цель – довести взаимный торговый оборот до 10 миллиардов долларов. За последние 15 лет Анкара инвестировала в Казахстан 4,35 миллиарда долларов. А наша страна вложила в Турцию 1,13 миллиарда долларов. Турция входит в топ-10 крупнейших инвесторов Казахстана. В целом, транзитно-транспортные связи играют важную роль в наращивании потенциала двусторонней торговли. Мы призываем развивать Транскаспийский коридор для сокращения расходов на перевозки и сроков доставки. На сегодняшней встрече мы обсуждали этот вопрос и пришли к общему мнению. В июне этого года в Баку состоялась встреча в трехстороннем формате. Мы намерены продолжить эту традицию. Предлагаем провести следующую встречу в Актау", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Турции от себя лично и от имени своей делегации поблагодарил за гостеприимство казахский народ и выразил заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества между двумя странами во всех сферах.

"Мы принимаем участие в диверсификации экономики Казахстана. Уверен, что и наши компании внесут вклад в реализацию инициатив, направленных на обеспечение занятости народа. Мы договорились довести торговый оборот в краткосрочной перспективе до 5 миллиардов долларов, в среднесрочной – до 10 миллиардов долларов. Пока все идет по плану. Наше сотрудничество в транспортно-логистической сфере позволяет нам в краткие сроки достичь намеченного на среднесрочный период. Растет значение Каспия. Трехсторонняя встреча в Баку прошла успешно. Надеемся, что встреча в Актау позволить продвинуть эту работу. Мы на должном уровне выполняем свои обязательства перед мировым сообществом по обеспечению глобальной продовольственной безопасности. Считаю, что в этом плане можно использовать потенциал богатого пшеницей Казахстана", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Реджеп Тайип Эрдоган на заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня. Фото: t.me/bort_01

По итогам переговоров в присутствии глав государств членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:

Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области здравоохранения; Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики в области ветеринарии и безопасности пищевой продукции; Меморандум о сотрудничестве между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры и туризма Турецкой Республики в области музейного дела, охраны и реставрации памятников; Меморандум между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры и туризма Турецкой Республики в области культуры; Меморандум о взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством торговли Турецкой Республики о сотрудничестве в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации и оценки соответствия; Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерством по делам семьи и социальных услуг Турецкой Республики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992374-tokaev-i-erdogan-proveli-zasedanie-soveta-strategicheskogo-sotrudnichestva-vysokogo-urovnya/