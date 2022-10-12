Заместитель Си Цзиньпина прилетел в Казахстан

Алихан Смаилов и Ван Цишань. Фото: t.me/KZgovernment

Премьер-министр РК Алихан Смаилов встретил в столичном аэропорту заместителя председателя Китайской Народной Республики Ван Цишаня, прибывшего в Астану для участия в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале казахстанского правительства.

В правительстве напомнили, что 12-13 октября в столице пройдет VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Он приурочен к 30-летию инициативы о созыве СВМДА и пройдет под председательством Казахстана.

На масштабное политическое мероприятие приглашены первые руководители государств-членов, государств-наблюдателей, организаций-наблюдателей и организаций-партнеров.

В общей сложности ожидается прибытие около 50 делегаций.

Ранее в Казахстан с госвизитом прибыли президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Накануне в столицу Казахстана прилетел эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992399-zamestitel-si-tszinpina-priletel-v-kazahstan/