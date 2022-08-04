МИД озвучил позицию Казахстана по ситуации вокруг Тайваня

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Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров дал комментарий корреспонденту NUR.KZ относительно позиции Казахстана по ситуации вокруг Тайваня.

"Республика Казахстан поддерживает принцип "одного Китая" и считает Тайвань неотъемлемой частью территории Китайской Народной Республики.

Казахстан выступает за соблюдение действующих норм международного права и Устава Организации Объединенных Наций, в частности в данном вопросе придерживаться резолюции Генеральной Ассамблеи ООН №2758 от 1971 года.

Полагаю, что визиты официальных делегаций зарубежных стран на Тайвань должны согласовываться с правительством КНР", - сообщил Смадияров.

Отметим, в июне, выступая на ПМЭФ в Санкт-Петербурге, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что Казахстан не признает независимость Тайваня.

Вчера ситуацию вокруг Тайваня прокомментировал и Генсек ООН Антониу Гутерриш. Он заявил, что организация придерживается политики "одного Китая".

Напомним, 2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла с официальным визитом на Тайвань. За полетом третьего лица в правительстве США в Тайбэй следили почти три миллиона пользователей.

В Тайбэе Пелоси встретилась с официальными лицами Тайваня, включая лидера Цай Инвэнь.

Между тем председатель КНР Си Цзиньпин назвал визит Пелоси "еще одной демонстрацией нецивилизованной кампании империалистов". Визит спикера Палаты представителей США прокомментировали и в Евросоюзе.

Накануне китайское правительство пригрозило Тайваню принятием "долгосрочных и жестких" мер из-за визита Пелоси.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1981702-mid-ozvuchil-pozitsiyu-kazahstana-po-situatsii-vokrug-tayvanya/